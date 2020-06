Erstmals Halsbandsittich in Rathenow gesichtet

Rathenow

Gut möglich, dass in und um Rathenow herum bald Papageien leben. Im Norden der Stadt ist in der vergangenen Woche ein einzelner Halsbandsittich immer wieder gesehen worden. Der Halsbandsittich, auch Kleiner Alexandersittich genannt, ist die weltweit am meisten verbreitete Papageienart.

Halsbandsittiche sind schmucke Tiere. Kräftig grün in der Farbe, sind sie etwa zwei Nummern größer als die einheimische Amsel. Mit ihrem langen Schwanz bringen sie es auf eine Gesamtgröße von mehr als 40 Zentimeter. Besondere Kennzeichen sind der knackig rote Schnabel und die dekorativen roten Augenringe.

Anzeige

Besondere Kennzeichen: roter Schnabel, rote Augenringe und das schwarze „Halsband“. Quelle: Günter Hübner

Weitere MAZ+ Artikel

Nicht zu vergessen ist natürlich das namensgebende „Halsband“, das nur die ausgewachsenen Männchen haben. Es ist ein schmaler schwarzer Streifen, der unter dem Schnabel beginnt und im Nacken eine rosa Farbe hat.

Dass die MAZ so einen gefiederten Neubürger im Westhavelland melden kann, ist Günter und Gudrun Hübner zu verdanken, die den Halsbandsittich wiederholt in ihrem Wohnumfeld gesehen haben. Seit Jahrzehnten sind die beiden in der Region als kundige und engagierte Ornithologen bekannt.

Günter Hübner mit seinem Buch über die Natur im Westhavelland. Quelle: Bernd Geske

Mehrfach schon habe er den Halsbandsittich im Garten im Bereich des dort stehenden Essigbaums gesehen, teilt Günter Hübner mit, der natürlich gleich Fotos von dem neuen Gast aufgenommen hat. Als Früchtefresser sei er wie alle Papageien in der Lage, seine Nahrung mit dem Fuß festzuhalten.

Wohl wissend, dass in westlichen Regionen der Bundesrepublik schon seit Jahrzehnten teils auch größere Gruppen von Halsbandsittichen leben, wollte Günter Hübner sich zur Herkunft des Vogels nicht festlegen. Es könnte durchaus sein, dass er irgendwo aus einem Käfig entflogen ist, stellt er fest. Genauso könnte es aber auch sein, dass der Papagei aus einer anderen Region der Republik hierher zugereist ist.

Lautes Gekreische

„Weil es sich ein einzelnes Tier handelt, ist es aber eher nahe liegend, dass es sich nicht um eine Neuansiedlung handelt“, erklärt Günter Hübner. In allen großen Tierparks gebe es Halsbandsittiche.

Sie sind zwar Papageien, sie sprechen aber trotzdem nicht. Die Töne, die sie von sich geben, klingen auch nicht wie Gesang, teilt Gudrun Hübner mit. Es sei vielmehr ein lautes und schrilles Gekreische. Eben dieses Gekreische, das sie draußen hörte, habe sie auf den Vogel aufmerksam gemacht. Das seien ganz eindeutig Töne gewesen, die üblicherweise hier lebende Vögel nicht von sich geben. Gegenüber auf dem Dach habe plötzlich ein Halsbandsittich gesessen – und eine Stunde später sei er schon wieder da gewesen.

Drei bei Stendal

Nun sei es interessant zu erfahren, ob es in Rathenow und Umgebung weitere solche Beobachtungen gegeben hat. In diesem Frühjahr, berichtet Günter Hübner, seien im Raum Stendal drei Halsbandsittiche gesehen worden.

Diese Papageienart lebt seit langer Zeit in Afrika südlich der Sahara und in Asien. Als Neubürger gibt es sie in Europa und Nordamerika. Das erste frei lebende deutsche Brutpaar von Halsbandsittichen ist 1967 in Köln gesichtet worden, teilt Günter Hübner mit. Im warmen Klima der Rheinebene mit den Städten Wiesbaden, Mainz, Düsseldorf und Heidelberg gebe es heute schon mehrere zehntausend. Der Rathenower Nahrungsgast könnte also auch durchaus ein Vorbote einer Ausbreitung nach Osten sein.

Von Bernd Geske