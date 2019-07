Rathenow

Am 29. März veröffentlichte Annett Louisan, fünf Jahre nach ihrem letzten Studioalbum das Doppelalbum „Kleine große Liebe“. Nun tritt sie im Rahmen von acht Sommer-Open-Airs am 20. Juli im Optikpark auf. Tickets für den 20. Juli gibt es im Optikpark, Telefon 03385/49 85 0 und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Annett Louisan triitt im Optikpark auf. Quelle: Thomas Faehnrich

Der Auftritt in Rathenow – ist das ein wenig wie nach Hause kommen?

Annett Louisan: Ja klar ! Von Schönhausen bin ich in meiner Kindheit mit meinen Freundinnen einmal im Monat mit dem Zug in die Rathenower Schwimmhalle gefahren.

Wie sehr hat ihre Heimat in der Kindheit, Schönhausen, Sie geprägt? Kommen Sie manchmal zurück?

Die eigene Kindheit prägt einen Menschen enorm und in Schönhausen habe ich gelebt bis ich zwölf Jahre war. Die Menschen, die Landschaft sind ein Teil von mir. Immer wenn ich mit dem Zug nach Berlin fahre, habe ich das Gefühl, ich fahre durch mein Leben. Seit meine Großmutter nicht mehr lebt, habe ich jedoch nur noch wenig Verbindung in die Altmark. Ich freue mich deshalb sehr auf das Konzert in Rathenow. So nah an dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin, habe ich noch nie ein Konzert gegeben.

Was sind für Sie „kleine große Lieben“?

Liebe ist das Allerwichtigste, der Motor für alles, was uns antreibt. In den letzten Jahren habe ich durch meine kleine Tochter, aber auch durch mich selbst wieder gelernt, die kleinen Details zu lieben, das kleine Glück zu finden, welches mir in den letzten 15 Jahren etwas abhandengekommen ist.

Etwas surreal

Das schnelle Leben, die großen Gefühle, die großen Bühnen haben mein Leben etwas surreal erscheinen lassen. Beides ist wichtig! Das Große und das Kleine. Ich fühle mich dem Leben und mir selbst wieder etwas näher, seitdem ich angefangen habe, Ambivalenzen an mir zu akzeptieren.

Die letzten Jahre brachten familiäre und, mit neuem künstlerischen Team, auch berufliche Veränderungen. Ist so auch das neue Album eine musikalische Zäsur?

Das Album ist nicht komplett anders als die Annett Louisan, die man kennt. Ich nehme mich überall mit hin. Das Album kommt mir aber schon näher, als jedes meiner anderen Alben. Ich würde nicht sagen, dass es privat ist, aber persönlich. Gewisse Entwicklungen über die Jahre, Erlebnisse, haben mich inspiriert und sind mit eingeflossen. Ich glaube auch, es hat etwas mit dem Älterwerden zutun.

Eine Kontinuität in ihrer Musik ist die Liebe zu Chansons und mit den Songs Geschichten zu erzählen. Woher kommt diese Liebe?

Diese Liebe ist erst so richtig auf der Bühne entstanden. Mit meinem ersten Album habe ich mich entschieden, in meiner Muttersprache zu singen – was damals in der Popmusik nicht selbstverständlich war. Ich habe gespürt, wie toll es ist, wenn die Lieder auch Inhalte transportieren und sie unmittelbar verstanden werden.

Eine große Chance

Diesen Weg bin ich weitergegangen und habe ihn für mich weiterentwickelt. Und nun bin ich eine Geschichtenerzählerin. Anders zu klingen als andere, erfordert Mut, birgt aber auch eine große Chance. Ich habe immer schon viel altes Zeug gehört. Ich nenne es mal zeitlose Musik. Nicht „up to date“ sein zu müssen erleichtert mich wahnsinnig.

In den letzten Jahren haben deutsche Musiker mit bisher englischsprachigen Alben deutsche Texte für sich entdeckt. Wie findest du diesen Trend?

Das ist ein natürlicher Prozess und war in Deutschland längst überfällig. In jedem anderen Land auf dieser Erde hören die Menschen gern Musik mit Texten in ihrer Muttersprache. Diese Ebene in der Musik eröffnet einen ganz anderen Zugang zu einem Lied. Unsere Geschichte spielt dabei natürlich eine wichtige Rolle.

Was wird die Zuschauer bei der neuen Tour erwarten?

Louisan: Ich habe das große Privileg, dass die Leute nicht lautstark nach alten Liedern schreien, sondern offen sind für neue Inhalte. Ich brenne darauf, die neuen Lieder auf die Bühne zu bringen.

Das Schönste

Schon beim Schreiben denke ich daran, wie das Lied auf der Bühne wirken wird. Es ist einfach das Schönste, live auf der Bühne zu singen. Aber natürlich werde ich auch ein paar alte Bekannte mitnehmen. Bisherige kleine Radiokonzerte haben schon die Vorfreude auf die Konzerte mit großer Band geweckt.

Von Uwe Hoffman