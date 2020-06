Rathenow

Am Donnerstag gegen 12 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren von Rathenow und Semlin zu einem Großbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Brandenburger Straße in Rathenow gerufen. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass in der Küche einer Wohnung das Essen angebrannt war.

Zur Galerie Die Brandenburger Straße wurde gesperrt, in einer Wohnung war das Essen angebrannt.

Eine Person musste aus der verrauchten Wohnung gerettet werden. Die Brandenburger Straße war für den Einsatz vom Kreisverkehr bis zur Bergstraße voll gesperrt.

Von Kay Harzmann