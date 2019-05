Rathenow

Es hatte so gut angefangen. Hans-Peter Pohl, Kreisvorsitzender der Europa-Union hatte ein Forum organisiert, in dem Europa-Politiker zu Wort kamen und für ihre Politik im Europaparlament warben. Dieser Auftakt, so hofften Europa-Freunde ist viel versprechend. Doch es blieb bei diesem kurzen Strohfeuer.

Im Kommunalwahlgetümmel

Denn die Europawahl am kommenden Sonntag geht fast ganz im Kommunalwahlgetümmel unter. Am vergangenen Mittwoch präsentierten sich Kommunalwahlkandidaten auf dem Märkischen Platz. Bei der SPD und anderen Parteien wurde zwischen die Flyer zur Kommunalwahl auch ein Werbeblatt zur EU-Wahl gelegt.

Mit der EU-Fahne

Einzig Christl Schneewind ging in die Offensive – und das mit Furore. Sie bewirbt sich auf der Liste der FDP um ein Mandat in der Stadtverordnetenversammlung. Am Mittwoch stand sie mit Europa-Hut und Europa-Fahne auf dem Platz, um deutlich zu machen, dass es am kommenden Sonntag neben der Kommunalwahl noch um deutlich mehr geht – es geht um Europa und wie es sich in den nächsten fünf Jahren präsentieren wird.

Freunde für Europe

Schneewind ist – wie auch Felix Doepner von Bündnis 90/Die Grünen – aktiv im Kreis „Freunde für Europa“. Das ist der havelländische Ableger des „ Pulse of Europe“. Ziel der Freunde von Europa ist, den Wahlberechtigten und politisch Interessierten zu zeigen, was Deutschland an der Europäischen Einigung hat.

Die Freunde für Europa bei einer öffentlichen Kundgebung. Quelle: Christin Schmidt

Dazu gab es in den vergangenen Monaten zu zahlreichen Gelegenheiten Filmvorführungen und Diskussionsveranstaltungen, unter anderem mit dem ehemaligen Ministerpräsidenten Matthias Platzeck. Die Europa-Union ist eine überparteiliche Vereinigung, die aber der CDU nahe steht. Hans-Peter Pohl, Kreisvorsitzender der Europa-Union, hat in den vergangenen Wochen ebenfalls versucht, mit Stammtischrunden und Kandidatenveranstaltungen auf die EU-Wahl aufmerksam zu machen.

Kein Interesse

Worauf Wähler in diesem Jahr ganz verzichten mussten war der Besuch von brandenburgischen EU-Abgeordneten im Europa-Parlament. Waren diese früher auch mal an Infoständen im Wahlkampf oder zu Besuchen zugegen, so gab es diesmal keine einzige Stippvisite.

Wichtige Leader-Projekte

Wer sich für Europa interessiert und wissen will, was die EU vor Ort bewirkt, der musste bei übergeordneten Einrichtungen nachfragen. Dazu gehört auch die Leader-Arbeitsgemeinschaft. Leader-Projekte werden mit EU-Geld finanziert, davon gibt es in der Region eine größere Zahl.

Gemeinsamer Termin

Zum zweiten Mal finden Kommunalwahl und EU-Wahl im Land Brandenburg zu einem Termin statt. Die Idee war im Jahr 2014, die Wahlbeteiligung zur EU-Wahl zu verbessern. Denn die war immer eher schlecht. Nun wird wohl die Wahlbeteiligung wieder besser sein – wie schon im Jahr 2014 – dafür bliebt im Wahlkampf für Europa eher wenig Platz.

Viele Kreuze

Ganz vorne ist Europa, wenn am Sonntag ab 18 Uhr ausgezählt wird. Denn die EU-Wahl wird zuerst gezählt. Eine Umfrage bei den Wahlleitern ergab, dass die Ergebnisse schnell vorliegen. Denn auf dem EU-Stimmzettel machen die Wähler lediglich ein Kreuz, bei der Kommunalwahl können – je nach Gemeinde oder Stadt – bis zu 10 Kreuze auf bis zu vier Stimmzetteln anfallen.

Von Joachim Wilisch