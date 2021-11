Evangelische Gemeinde Milow lädt in die Böhner Dorfkirche ein

Böhne

Die Evangelische Kirchengemeinde Milow lädt am Sonntag, dem 21. November, um 10.30 Uhr zum Gottesdienst am Ewigkeitssonntag in die Böhner Dorfkirche ein. Nach der Predigt, die Pfarrer Christoph Seydich halten wird, findet ein Totengedenken an all diejenigen Menschen statt, die im letzten Kirchenjahr seit dem 1. Advent 2020 verstorben sind.

Namen werden verlesen und Kerzen entzündet

Wenn ihre Namen vorgelesen werden, werden Kerzen für sie auf dem Altar der Kirche entzündet und es wird für sie gebetet. Anschließend wird das Heilige Abendmahl gefeiert. Dazu spielt der Bläserchor unter der Leitung von Elisabeth Hendrich.

Die Kirchengemeinde lädt jeden dazu ein, der kommen möchte. Es besteht auch die Möglichkeit, im Vorfeld weitere Namen auf die Liste der zu verlesenden Verstorbenen zu setzen oder auch direkt im Gottesdienst eine Kerze für diejenigen zu entzünden, um die schon längere Zeit getrauert wird.

Weitere Namensnennungen werden im Milower Pfarramt unter der Telefonnummer 03386/ 280310 bis Samstag entgegen genommen.

Von MAZonline