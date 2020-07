Rathenow

Am Mittwochmorgen hielt sich ein Mann mit herunter gelassener Hose in einem Wäldchen am Bruno-Baum-Ring in Rathenow auf. Eine Frau, die dort gegen 8 Uhr mit ihrem Hund spazieren ging, bemerkte den Exhibitionisten und informierte die Polizei.

Als wenig später Polizisten am angegebenen Ort eintrafen und nach dem Mann suchten, fanden sie ihn aber schon nicht mehr. Nach der Beschreibung durch die Frau soll es sich um einen etwa 30-jährigen Mann mit kräftiger Statur und dunklen kurz rasierten Haaren handeln. Er soll eine dunkle Hose und eine braune Tarnjacke getragen haben.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu dem Fall nimmt das Polizeirevier in Falkensee unter der Telefonnummer 03322/ 27 50 entgegen.

Von MAZ