Exhibitionist in Rathenow gefasst

Rathenow

Die Angestellte eines Geschäftes am Dunckerplatz in Rathenow hat am Donnerstag um 4.45 Uhr die Polizei alarmiert, weil sich ein Mann vor dem Laden entkleidet und sein Geschlechtsteil gezeigt hatte.

Polizisten konnten einen 38-Jährigen feststellen, auf den die Personenbeschreibung zutraf. Der mutmaßliche Täter gestand. Dem Mann wurde ein Platzverweis erteilt. Die Kripo prüft, ob ihm noch weitere exhibitionistische Taten vorzuwerfen sind.

Seit Monaten alarmieren immer wieder Frauen die Polizei, weil sich ihnen in Rathenow ein Exhibitionist gezeigt hatte. Es werde geprüft, ob dem Mann weitere solcher Taten anzulasten seien, sagte Polizeisprecherin Stefanie Wagner-Leppin der MAZ.

Von MAZonline