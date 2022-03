Experimentelle Fotografie in der Landiner Kirche

Landin

Als einige Landiner sich vor mehr als sechs Jahren zusammentaten, um die Kirche im Dorf vor dem drohenden Verfall zu retten, da hatten sie bereits die Idee im Kopf, den sakralen Raum in einen Ort des kulturellen Austauschs zu verwandeln. Bei der feierlichen Wiedereröffnung im vergangenen Herbst konnten die Besucher sehen, wie gut das funktioniert. Die erste Ausstellung – es wurden Fotografien aus dem von Dorfleben gezeigt – fand großen Anklang.

Nun wird der Kirchenraum erneut zur Bühne für die Kunst. Am Sonnabend, den 9. April, wird um 17 Uhr eine neue Ausstellung mit dem Titel „Zwischenwelten“ eröffnet. Zwar dreht sich auch dieses Mal, wie bei der Eröffnungsausstellung, alles um Fotografien. Aber diese haben keinen dokumentarischen Charakter. Vielmehr sind sie das Grundmaterial, aus dem in einem künstlerischen Verfremdungsprozess neue, eigenständige Werken entstehen.

Schöpfer dieser Werke ist Dirk Friese. Der gebürtige Essener kam über Zwischenstationen in Dortmund, Düsseldorf und Berlin vor rund zehn Jahren ins Havelland nach Landin. Nach Tätigkeiten als System-Administrator im Kultusministerium Nordrhein-Westfalen und als Ergotherapeut im psychiatrischen Bereich in Berlin wandte er sich ab 2009 dem Kunsthandwerk als Keramiker und der Kunst mit seinen abstrakten, fotografischen Arbeiten zu.

In seinem Atelier experimentierte er damit, mehrere Fotografien miteinander zu verschmelzen. Diese Technik nennt er nun Kunfando und lässt mit ihr abstrakte Bilder mit subtiler Kraft und Tiefe entstehen

Tatsächlich handelt es sich bei den Bildern um Arbeiten, die ohne den Computer nicht denkbar sind. Denn erst am Bildschirm kombiniert Friese mehrere Fotografien zu etwas Neuem. „Aus Verfremdung, Kombination und Verschmelzung mehrerer Fotografien erscheinen andere Formen, Farben und Bilder, in denen sich die ursprünglich abgebildeten Elemente auflösen und etwas Neues, Eigenes entsteht“, so beschreibt Friese selber seine Arbeitstechnik.

In der Landiner Kirche können sich Besucher in die fantasievollen Bilderwelten Dirk Frieses entführen lassen. Die Ausstellung wird am Sonnabend, den 9. April, um 17 Uhr eröffnet und wird noch bis zum 8. Mai zu sehen sein. Einlass nach den geltenden Corona-Regeln.

Die Landiner Kirche ist nicht durchgängig geöffnet, sondern muss für Besucher aufgeschlossen werden. Interessenten werden gebeten, sich innerhalb der Besuchszeiten (Samstag + Sonntag: 11 - 19 Uhr, Montag – Freitag: 16 - 18 Uhr) unter folgender Telefonnummer 033874/99 97 99 zu melden, um Einlass zu bekommen.

