Rathenow

Erneut ist der Fahrkartenautomat am Rathenower Bahnhof gesprengt worden. Nach Auskunft eines Bahnsprechers ereignete sich die Sprengung gegen 3 Uhr in der Nacht zum Montag. Die Detonation sei so heftig gewesen, dass auch eine Scheibe des Wetterschutzunterstandes brach.

Der vollkommen demolierte Automat wurde am Montagvormittag von Technikern der Bahn demontiert. Während der Arbeiten war die Treppe hinab in die Fußgängerunterführung gesperrt.

Um den oder die flüchtigen Täter zu fassen, setzte die Polizei einen Fährtenhund ein. Außerdem überflog ein Polizeihubschrauber den Tatort. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen blieben bislang jedoch ohne Erfolg.

Spezialisten für Brandursachenermittlung des Landeskriminalamtes waren zur Spurensicherung vor Ort. Die weiterführenden Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei.

Vierter Vorfall innerhalb von zwei Jahren

Es war der bereits vierte Angriff auf den Fahrkartenautomaten am Rathenower Bahnhof. Der letzte Vorfall liegt noch nicht so lange zurück. Ende Juli dieses Jahres hatten Unbekannte den Automaten in die Luft gejagt. Zuvor hatte es in den Monaten September und Dezember des Jahres 2019 Sprengungen gegeben. Alle Vorfälle fanden in den frühen Morgenstunden statt. Bislang konnte noch keine dieser Taten aufgeklärt werden.

Worauf es die Täter abgesehen haben, ist nicht ganz klar. Zwar kann man Tickets am Automaten mit Bargeld erwerben. Doch ein Großteil der Käufe wird heutzutage bargeldlos getätigt.

Bahnkunden, die ihre Tickets am Automaten kaufen, haben die Möglichkeit, Fahrkarten am Schalter in der Rathenower Bahnhofshalle und im Bahnshop zu erwerben.

Wer Hinweise zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Havelland unter 03322 275-0 zu wenden. Hinweise sind auch im Internet möglich unter polbb.eu/hinweis.

Von Markus Kniebeler