Rathenow

Die Niederlande sind, was die Förderung des Fahrradverkehrs angeht, vorbildlich. Es gibt Radwege, die von Straßen getrennt und so breit sind, dass sie ein Nebeneinanderfahren und sicheres Überholen ermöglichen; Kreuzungen, in denen Radler Vorrang haben vor dem Pkw-Verkehr sowie wettergeschützte und diebstahlsichere Abstellplätze. In Utrecht etwa steht das größte Fahrradparkhaus der Welt, in dem über 12000 Drahtesel sicher aufbewahrt werden.

Nachholbedarf in Deutschland

In nahezu allen Radverkehr-Belangen hinkt Deutschland dem Nachbarland hinterher. Die Stadt Rathenow macht da keine Ausnahme. Doch bei der Frage der sicheren Abstellplätze ist zumindest eine kleine Besserung in Sicht.

Anzeige

Das ist vor allem jenen Rathenowern zu verdanken, die sich im vergangenen Jahr an der Abstimmung zum Bürgerhaushalt beteiligten. Der Vorschlag, abschließbare Fahrradboxen am Rathenower Bahnhof aufstellen zu lassen, erhielt die drittmeisten Stimmen.

Weitere MAZ+ Artikel

14000 Euro können investiert werden

14000 Euro stehen für das Vorhaben zur Verfügung. Jüngst präsentierte Jens Hubald, Leiter des Sachgebietes Stadtentwicklung im Rathenower Rathaus, den Mitgliedern des Rathenower Bauausschusses einige Varianten verschließbarer Fahrradabstellanlagen.

Zuvor hatte er die Bedingungen benannt, die der künftige Standort der Anlage erfüllen muss. Zum ersten müsse sich die Fläche im Besitz der Stadt befinden, zweitens dürfe der Weg zum Bahnhofseingang nicht zu weit sein und drittens müssten die Boxen gut sichtbar sein.

Zwei Standorte kommen in Frage

Nimmt man diese Kriterien zum Maßstab, reduziert sich die Zahl der Optionen auf zwei Standorte: Auf eine Fläche unweit der vorhandenen Fahrradabstellanlage auf der Südseite des Bahnhofs. Und auf ein Areal neben dem überdachten Stellplatz auf der Nordseite desselben.

Mit dem zur Verfügung stehenden Geld lassen sich allzu hochfliegende Träume nicht erfüllen. Aber für die Installation wetterfester, verschließbarer Einzelboxen reicht es. Acht dieser Boxen könnten nach Auskunft Hubalds wohl angeschafft und aufgestellt werden, eine entsprechende Ausschreibung wird vorbereitet.

Miete pro Monat

Wer eine Box mietet – im Gespräch ist ein Betrag von 10 Euro im Monat – bekommt einen Schlüssel und kann die Box nutzen, wie es ihm beliebt. Als Alternative sind Fahrradsammelanlagen denkbar. Der Vorteil: Der Platzbedarf ist geringer als bei den Einzelboxen. Der Nachteil: Es gibt nur eine verschließbare Tür, die Schlüsselinhaber haben Zugang zu allen Rädern.

Optionen für eine Erweiterung

Hubald präsentierte den Ausschussmitgliedern noch eine Variante, die mit dem vorhandenen Geld zwar nicht zu realisieren ist, aber für die Zukunft interessant werden könnte. Das automatische Fahrradparkhaus bietet Platz für bis zu 42 Räder.

Das Rad wird in eine Art Eingangsschleuse bugsiert und von dort automatisch zu einem freien Stellplatz transportiert. Der Vorteil: Ein Platz muss nicht wochen- oder monatsweise gemietet, sondern kann auch stundenweise genutzt werden. Berechnet wird die tatsächlich in Anspruch genommene Mietzeit.

Das ist bislang noch Zukunftsmusik. „Wir werden beobachten, wie die Nachfrage nach den Boxen sich entwickelt“, so Hubald. Wenn es Bedarf gebe, könne man dann jederzeit eine Ausweitung ins Visier nehmen.

Von Markus Kniebeler