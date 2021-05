Rathenow

Vermutlich in der Nacht von Sonntag auf Montag haben Unbekannte in der Straße Vor dem Haveltor in Rathenow die Tür eines Schuppens aufgehebelt und zwei Fahrräder gestohlen.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Diebstahls aufgenommen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1 500 Euro.

Von MAZonline