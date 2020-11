Falkensee: Corona-Fälle in Altersheim und Gesamtschule

Havelland

Im Havelland hat es innerhalb einer Woche 128 neue Corona-Fälle gegeben. Freitag früh waren somit im gesamten Landkreis seit Beginn der Corona-Pandemie 846 Personen positiv auf Covid-19 getestet worden. Davon gelten 613 Frauen und Männer inzwischen als genesen. Zehn Infizierte sind gestorben. Aktuell sind 223 Havelländer mit dem Coronavirus infiziert. Die sogenannte 7-Tages-Inzidenz beträgt nun 78,50.

Corona-Fälle in Tietzow und Falkensee

Der Virus breitet sich in allen Teilen der Gesellschaft aus. Anfang November waren in dem Pilzzucht-Unternehmen in Tietzow fünf Mitarbeiter positiv getestet worden, daraufhin waren elf Personen bis zum 17. November unter Quarantäne gestellt, bestätigte der Landkreis auf MAZ-Nachfrage.

Besuche im Altersheim verboten

In zwei Bereichen des Falkenseer ASB-Seniorenwohnparks ist jeweils ein Coronafall aufgetreten, auch das bestätigte die Pressestelle des Landkreises. Die Betroffenen und deren Kontaktpersonen wurden isoliert. Besonders hart für Heimbewohner und Angehörige auch dies: Mindestens bis zum 21. November sind die „Besuchsregeln angepasst“ worden, das bedeutet, dass Besuche im Heim bis dahin nicht möglich sind.

Eine Jahrgangsstufe in Quarantäne

Ebenfalls zwei bestätigte Coronafälle gibt es an der Immanuel-Kant-Gesamtschule von Falkensee, hinzu kommen hier noch zwei Verdachtsfälle. Bis zum Ende dieser Woche wurde deshalb vorerst eine Jahrgangsstufe unter Quarantäne gestellt. Landesweit wurden von den Schulen insgesamt 9.209 Quarantäne-Fälle bei Schülerinnen und Schülern gemeldet, hieß es am Freitag aus dem Bildungsministerium. Außerdem sind insgesamt 700 Quarantäne-Fälle von Lehrerinnen und Lehrern gemeldet.

Schwierige Nachverfolgung am Telefon

Im Zusammenhang mit den Neuinfektionen der vergangenen Woche wurden im Landkreis Havelland insgesamt 808 Kontaktpersonen unter Quarantäne gestellt. Die Nachverfolgung der Kontakte läuft unter Hochdruck: Insgesamt werden derzeit täglich mehr als 1200 Quarantänepersonen im Havelland telefonisch betreut.

„Als eine Quelle von Infektionen und der Infektionsverbreitung wurde im Havelland der private Bereich festgestellt. Die Empfehlung des Gesundheitsamtes lautet daher, private Aktivitäten einzuschränken und auch im Privaten Abstand zu halten. Besonders Besuche bei gefährdeten Gruppen sollten möglichst vermieden werden“, gibt Pressereferent Norman Giese das Anliegen des Fachamtes weiter.

17 Covid-Patienten in der Klinik Nauen

Ernst schätzen auch die Havelland-Kliniken mit ihren Standorten in Nauen und Rathenow die Situation ein: „Leider ist die erhoffte Trendwende des Infektionsgeschehens auch in der dritten Woche des Lockdowns light noch nicht erkennbar. Die Fallzahlen bleiben auf hohem Niveau.“

Die Klinik in Nauen. Quelle: Archiv

In den letzten Wochen wurden durchschnittlich 17 infizierte Patienten versorgt und auch die Zahl der beatmeten Patienten ist in dieser Phase angestiegen, teilen die Kliniken mit. Am Freitag werden aktuell 13 Covid-Fälle klinisch behandelt, von denen vier beatmet werden. Während des bisherigen Pandemiegeschehens sind vier Havelländer Patienten in der Klinik Nauen gestorben.

„Da wir unsere Isolierungskapazitäten in den letzten Wochen erweitert haben, können wir damit noch weitere Covid-Patienten in der Klinik Nauen aufnehmen. Entsprechend unserer Aufgabenteilung zwischen den Klinikstandorten werden elektive Patienten vor allem am Standort Rathenow behandelt“, sagte Geschäftsführer Jörg Grigoleit zur Herangehensweise des Unternehmens bei der Patientenversorgung im Havelland.

Personalsituation ist stabil

Die personelle Gesamtsituation der Unternehmensgruppe wird als stabil eingestuft. Bei den über 2000 Mitarbeitern liegen 19 bekannte Covid-Fälle vor. „Dank der mit dem Gesundheitsamt abgestimmten Abstrichkonzepte in den Einzelgesellschaften der Unternehmensgruppe und dem zusätzlichen Einsatz von Schnelltests lässt sich dieses Geschehen gut verfolgen und es kann rechtzeitig gegengesteuert werden“, schätzen die Havelland Kliniken die Situation ein.

Von Marlies Schnaibel