Falkensee ist für Einbrecher besonders attraktiv

Havelland

Es ist einer der schlimmsten Eingriffe ins Privatleben: Wenn Einbrecher in die eigene Wohnung oder ins Haus eindringen, alle Schränke durchwühlen und nicht nur Bargeld und Scheckkarten, sondern eventuell auch noch liebgewordene Dinge entwenden. Immer wieder kam dies im vergangenen Jahr im Havelland vor.

Insgesamt registrierte die Polizei 202 Einbrüche vornehmlich in Einfamilien- und Doppelhäuser – 36 mehr als im Jahr davor, aber in etwa so viel wie 2017. „In der Regel sind dabei Tätergruppierungen unterwegs“, sagt Lutz Gündel, Leiter der Polizeiinspektion Havelland. Schnappen konnten die Beamten im Vorjahr keine Bande, doch trotzdem zumindest ein Drittel der Taten aufklären.

Anzeige

Anonymer Hinweis

Mit dazu beigetragen hatte unter anderem ein anonymer Hinweis auf eine Laube in Falkensee, die als Quartier von Einbrechern diente. „Dort haben wir dann auch Diebesgut gefunden“, sagt Gündel. Darunter waren Schmuck, Uhren und Münzen. „Teilweise haben wir anschließend Einbruchsopfer herbestellt, damit sie ihre Sachen identifizieren.“

Kriminalitätsstatistik 2019 im Havelland Die Zahl der erfassten Fälle lag 2019 bei 10 566 Fälle und damit um rund 600 höher als im Jahr davor (9959). 2017 waren es 10 096. Insgesamt 3771 Tatverdächtige wurden ermittelt. 2018 lag die Zahl bei 3914 und 2017 bei 3674. Die Kriminalitätshäufigkeitszahl betrug im Vorjahr 6526 Fälle. Zum Vergleich: Im Bereich der Polizeidirektion West, zu der das Havelland neben Brandenburg, Potsdam, Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming gehört, waren es 7080. Die Kriminalitätszahl ermöglicht den Vergleich zwischen verschiedenen Bereichen. Dabei geht es um die Anzahl der Straftaten, gerechnet auf 100 000 Einwohner. Insgesamt 242 Fälle von gefährlicher und schwerer Körperverletzung wurden 2019 registriert. Auf das Polizeirevier Falkensee entfielen dabei 97, auf den Bereich Nauen 59 und 86 auf das Revier Rathenow. Die Zahl der Einbrüche in Autos lag bei 491. Am stärksten betroffen war der Bereich Falkensee mit 219 Fällen, gefolgt von Nauen (159) und Rathenow (113). Gestohlen wurden Handtaschen, aber auch Autoteile wie Navis, Airbags oder Scheinwerfer. Insgesamt 16 Fälle von Vergewaltigung oder sexueller Nötigung wurden im Havelland angezeigt, zehn weniger als im Jahre 2018 und fünf mehr als 2017.

Die mit Abstand meisten Wohnungseinbrüche wurden 2019 im Polizeirevier Falkensee registriert. Gleich 117mal stiegen die Täter in Häuser ein, ein Zuwachs von 19 Fällen. Im Revier Nauen erlebten 44 Hauseigentümer eine böse Überraschung (+16) und im Revier Rathenow 41. Dort war es nur ein Einbruch mehr gegenüber 2018.

Falkenseer Bereich bevorzugt

Dass der Falkenseer Bereich nach wie vor bevorzugtes Ziel von Einbrechern bleibt, ist für Gündel keine Überraschung. „Dies hängt mit der Nähe zu Berlin und auch zur Autobahn zusammen, über die die Täter schnell wegkommen“, sagt er. Zudem rechnen sie sich in dem Bereich eine höhere Wahrscheinlichkeit aus, an hochwertige Beute zu gelangen.

In der dunklen Jahreszeit werden für Einbrüche auch die späten Nachmittagsstunden genutzt. Bei diesen so genannten Tageswohnungseinbrüchen ist ebenfalls ein Anstieg zu verzeichnen, nämlich um 17 Fälle. Spitzenreiter ist auch hierbei das Revier Falkensee (55) vor Nauen (14) und Rathenow (16). Wenn die Corona-Krise vorbei ist, dann will die Polizei wieder ihre Beratungen zum Einspruchsschutz aufnehmen, die auf Wunsch vor Ort erfolgen können.

„Normale Schwankungen“

Auch wenn die Zahl der Delikte im Landkreis Havelland im Vorjahr insgesamt um rund 600 auf 10 566 gestiegen ist, so zeigt sich Lutz Gündel trotzdem nicht unzufrieden. „Dies stellt aus meiner Sicht keine besondere Entwicklung dar. Wenn wir die letzten fünf Jahre betrachten, dann befinden sich die Zahlen durchaus im normalen Schwankungsbereich“, schätzt der Inspektionsleiter ein.

Bezogen auf die Kriminalitätshäufigkeitszahl liege man zudem deutlich unter dem Durchschnitt der Polizeidirektion West. „Das zeigt, dass die Bürger im Havelland im Vergleich zu anderen Landkreisen sicher leben. Darauf sind wir als Polizei im Havelland auch stolz“, so Gündel.

Brandstiftung nachgewiesen

Die Aufklärungsquote lag 2019 bei 52,1 Prozent und damit in etwa so hoch wie in den beiden Vorjahren. Grundsätzlich ist Gündel über jeden Fall froh, der zur Ermittlung von Tätern führt. „Besonders gefreut habe ich mich aber, dass wir zwei Brandstiftungen aufklären konnten“, sagt er.

Dazu gehörte ein Feuer in einer Wohnung in der Puschkinstraße in Rathenow. Mit einer taktisch gut geführten Vernehmung konnte man letztlich den Täter überführen. Und auch in Milow gelang es anhand von Spuren, einem Brandstifter die Tat nachzuweisen.

Aufklärung schwierig

Schwierig indes ist es weiterhin mit der Aufklärung von Fahrraddiebstählen, da es oft nur wenige Ermittlungsansätze gibt. „Den Schwerpunkt bei diesen Taten haben wir hierbei im Revier Falkensee und speziell in der Stadt Falkensee“, sagt Lutz Gündel. Von den insgesamt 857 Diebstählen entfallen auf diese Region 472, wobei hauptsächlich die Bahnhöfe in Falkensee, Finkenkrug und Dallgow-Döberitz betroffen sind. Im Revier Nauen verschwanden 101 Drahtesel, im Bereich Rathenow 284. Nur 6,4 Prozent der Taten wurde aufgeklärt.

Die Polizei will auch in Zukunft mit Hilfe von Codierungs-Aktionen dafür sorgen, dass herrenlose oder bei Durchsuchungen entdeckte Fahrräder schnell wieder ihren Besitzern zurückgegeben werden können. E-Bikes würden laut Gündel aber nicht allzu häufig gestohlen. „Da passen die Eigentümer schon eher auf.“

Weniger Autos gestohlen

Die Zahl gestohlener Autos war im vergangenen Jahr wiederum leicht rückläufig, liegt bei 101. Vor allem betroffen ist wiederum der Falkenseer Bereich. Dort verschwanden 51 Fahrzeuge. Im Nauener Revier waren es mit 24 gut halb so viel, und in Rathenow wurden 26 Kfz entwendet. „In der Mehrzahl handelte es sich um Mittelklassewagen, aber auch der ein oder andere hochwertige SUV war dabei“, sagt Gündel. In der Regel handelte es sich um das Werk von Profis, die die Wegfahrsperren moderner Autos leicht offenbar überwinden können.

Mehr als ein Fünftel der Autodiebstähle konnte im Vorjahr aufgeklärt werden. Gündel macht für die verbesserte Quote unter anderem das häufig eingebaute GPS verantwortlich, aber auch das Kenneichenerfassungssystem. „Wenn der Diebstahl schnell gemeldet wird, dann kann man auch schnell reagieren“, sagt er. So wurde manche Diebesfahrt noch vor der polnischen Grenze gestoppt.

Versuchter Totschlag

Aufgeklärt werden konnten auch die drei Fälle von erfolgtem beziehungsweise versuchtem Totschlag – allesamt im Bereich Rathenow. So war bereits 2018 eine Frau in Mögelin getötet worden, die Staatsanwaltschaft bereite jetzt die Anklage vor, so Gündel. Zudem griff 2019 ein Asylbewerber einen Betreuer mit einem Messer an. Dieser hatte die Attacke aber überlebt – ebenso wie in einem anderen Fall ein Mann, der aufgrund von Hammerschlägen schwere Kopfverletzungen erlitt.

Sorgen machen Gündel derweil die zahlreichen Betrugsversuche in Form des Enkel- oder neuerdings auch des Corona-Tricks. „Unter Vortäuschung von Notlagen werden das Vertrauen und die Hilfsbereitschaft von Menschen ausgenutzt und diese um ihre letzten Ersparnisse gebracht“, meint er. „Wir versuchen aber weiterhin, mit präventiver Arbeit etwas für die Aufklärung zu tun.“ Er denkt, dass dies zunehmend Früchte trägt, denn immer mehr Menschen melden solche Vorfälle der Polizei. „Die Zahl der Anzeigen hat zugenommen.“

Von Andreas Kaatz