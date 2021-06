Rathenow

Streifenbeamten kam in der Nacht zu Sonntag in der Goethestraße in Rathenow, die derzeit aufgrund von Bauarbeiten eine Einbahnstraße ist, ein Auto entgegen. Um den Wagen anzuhalten und einer Verkehrskontrolle zu unterziehen, positionierten die Beamten ihr Auto so, dass der PKW nicht auf der Straße an ihnen vorbeifahren konnte. Doch der Fahrer fuhr auf den Bürgersteig und wollte offenbar am Streifenwagen vorbeifahren. Dabei kam sein Wagen gegen das Polizeiauto und beschädigte es. Anschließend flüchtete das Fahrzeug weiterhin entgegengesetzt der Fahrtrichtung.

Die Beamten folgten dem Auto bis auf einen Parkplatz, auf dem der Fahrer stoppte und drei Personen versuchten, zu Fuß zu flüchten. Die drei Männer konnten jedoch durch die Polizisten gestellt werden. Bei dem mutmaßlichen Fahrer handelt es sich nach derzeitigem Kenntnisstand um Havelländer (22).

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,84 Promille. Außerdem wurden Betäubungsmittel bei ihm aufgefunden. Er musste die Beamten für eine Blutprobe ins Krankenhaus begleiten. Die Fahrzeugschlüssel und seine Fahrerlaubnis wurden beschlagnahmt.

Es wurden Strafanzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Von MAZonline