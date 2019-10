Familienberatung erweitert ihr Angebot

Rathenow

Die Erziehungs- und Familienberatung der Arbeiterwohlfahrt ( Awo) vergrößert die Palette ihrer Angebote, weil sie zum Beginn des Jahres vom Jugendamt eine Vollzeitstelle mehr bekommen hat. So konnte im Laufe dieses Jahres die Zahl der Beschäftigten in den Räumen an der Rosa-Luxemburg-Straße 3 in Rathenow von vormals drei und auf nunmehr fünf Fachkräfte erhöht werden.

Schon seit vielen Jahren arbeiten dort Petra Heinze, die Leiterin, und Lydia Weisner. Neu hinzu gekommen sind Karina Groß, Jenny Chroust und Barbara Keller. Ein neues Angebot sind die monatlichen Elternabende zu konkreten Themen. Die erste Veranstaltung fand am 16. September statt, das Thema lautete „Hilfe, wir sind in der Pubertät.“

Fälle sind komplexer geworden

Wie Petra Heinze erklärt, geht es aber nicht in erster Linie darum, die Menge der Angebote zu vergrößern. Es habe sich vielmehr gezeigt, dass die Fallzahlen steigen. Die Fälle selbst seien immer komplexer geworden. Es werde also mehr Zeit für die Beratung gebraucht, mitunter würden drei Kolleginnen an einem Fall arbeiten.

Gegenwärtig ist die Erziehungs- und Familienberatung mit 215 Fällen beschäftigt. Im Jahr 2019 sind bis zum 30. September 93 Fälle abgeschlossen worden. Ein Fall ist eine Familie, mit der gearbeitet wird.

Meist Trennungsprobleme

In rund 60 Prozent der Fälle geht es um Trennungs- und Scheidungsprobleme sowie Umgangs- und Sorgerechtsstreitigkeiten. Es folgen Erziehungsunsicherheit und auffälliges Sozialverhalten. In sechs Prozent der Fälle geht es um Kindeswohlgefährdung, Misshandlung, Vernachlässigung oder sexuellen Missbrauch.

Rund 41 Prozent der Fälle werden vom Jugendamt zugewiesen. Zu 34 Prozent melden sich Mütter oder Väter selbst.

Um über ihre Angebote zu informieren, lädt die Awo-Erziehungsberatung erstmals zu einem Tag der offenen Tür ein. Er findet am Mittwoch, dem 13. November, von 10 bis 18 Uhr statt. Eingeladen sind Familien ebenso wie Fachkräfte. Wer Fragen hat oder sich anmelden will, kann die Awo per E-Mail erreichen unter familienberatung-hvl@awo-potsdam.de.

