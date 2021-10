Großwudicke

In Großwudicke veranstaltete das Waldstatt-Team unterstützt von der Partnerschaft für Demokratie Westhavelland und Nauen sowie dem Sportverein Großwudicke einen Familienflohmarkt. Schon bevor die 16 Teilnehmer ihre Stände aufgebaut hatten, zeichnete sich reges Interesse ab.

Trödel-Saal in Buckow

An einem Stand verkaufte Karin Dörr aus Buckow ihre Trödelwaren. Karin Dörr kaufte vor 30 Jahren die Gaststätte in Buckow. Heute kann man im Saal der Gaststätte jede Menge Trödel besichtigen. „Hier beim Familienflohmarkt in Großwudicke haben wir hauptsächlich Kindersachen und Spielzeug mitgebracht. In unserem Trödel-Saal gibt es aber vieles mehr zu entdecken“, erklärt Karin Dörr.

Karin Dörr aus Buckow mit ihrem Mann am Trödelstand. Quelle: Jürgen Ohlwein

Der erste Flohmarkt ist es für die vierjährige Luzie. Sie hat mit ihrer Mutter Nadine Ryll einen Stand mit ausrangierten Kleidungsstücken und Spielzeug. „Ich brauche das nicht mehr und freue mich, wenn andere Kinder damit jetzt Freude haben“, erklärt Luzie. Nadine Ryll muss aufpassen: „Das wird heute noch schwierig. Luzie findet immer wieder etwas, das sie denn doch lieber behalten möchte. Da haben wir einen Kompromiss gemacht. Luzie hat eine Börse mit fünf Euro erhalten und darf sich davon auf dem Flohmarkt etwas kaufen“, so Nadine Ryll.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kinderstube aussortiert

Ebenfalls Aussortiertes aus der eigenen Kinderstube bot die zehnjährige Tamara Albrecht auf dem Flohmarkt an. Gemeinsam mit Mutter und Stiefvater betrieb sie einen Stand. „Ich habe für die Sachen keine Verwendung mehr. So kann ich mein Taschengeld aufbessern. Ich hoffe, dass noch viele Besucher kommen“, erklärt Tamara.

Große Puppenkiste von Karin Dörr. Quelle: Jürgen Ohlwein

Kreative Weihnachtsgeschenke konnten sich die Besucher am Stand von Mareike Becker aus Parey an der Elbe sichern. Die 33-Jährige ist im Havelland in Kriele aufgewachsen. Ihre Mutter lebt in Buckow. „Meine Mutter hat mich auf diesen Familienflohmarkt aufmerksam gemacht. Ich bin seit dem 17. Lebensjahr kreativ tätig. Ich setze viele kreative Ideen wie Wandbilder, Lampen und verschiedene schöne Gestecke um. Mit meiner Kreativität werde ich demnächst nach Rathenow ziehen. Heute habe ich mein Angebot etwas auf Weihnachten ausgerichtet“, so Mareike Becker.

Gestricktes aus Rathenow

Auch kreativ tätig sind Rosemarie Matzke aus Kleßen und Ursula Zimmermann aus Rathenow. Die beiden älteren Damen boten an ihrem Stand eigene Strickwaren an. „Wir beide stricken gern. Wir gehören einer Strickgruppe in Rathenow an. Dort treffen wir uns alle vier Wochen. Heute haben wir uns auf den Winter eingestellt und Mützen, Schals und dicke Socken im Angebot. Die haben wir natürlich beide selbst gestrickt“, so Ursula Zimmermann.

Rosemarie Matzke und Ursula Zimmermann mit ihren Strickwaren-Stand. Quelle: Jürgen Ohlwein

Für das leibliche Wohl an diesem Nachmittag waren die Buckower Landfrauen zuständig. Sie sorgten mit Kaffee und selbst gebackenen Kuchen dafür, dass sich die Besucher des Flohmarktes auch zwischendurch mal etwas stärken und entspannen konnten. Für die Kinder hatte der Sportverein Großwudicke einen Bewegungsparcours aufgebaut.

Zufrieden mit dem Familienflohmarkt zeigten sich auch die Veranstalter. „Wir sind Froh, dass so viele Menschen das Angebot angenommen haben. Wir haben mit Dorfbewohnern gerechnet, die bei ihrem Nachmittagsspaziergang bei uns vorbeischauen. Es kamen aber auch viele Menschen aus der ganzen Region zu uns“, so Ulrike Lierse.

Von Jürgen Ohlwein