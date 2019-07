Rathenow

Wie gewohnt, hat auch der Optikpark Rathenow in den Sommerferien für die Jüngsten Spiel und Spaß zu bieten. Bis zum 2. August hat das Grüne Klassenzimmer Themenwochen geplant. Wochentags, Montag bis Freitag, öffnet es im Optikpark, gegenüber der Weißen Bühne, seine Türen.

Buntes Angebot

Jeweils von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr finden hier verschiedenste Aktionen statt. Kinder bis zehn Jahre erhalten kostenfreien Eintritt, Kinder und Jugendliche von 11 bis 17 Jahre zahlen 1 Euro und Erwachsene den gewohnten Tageseintritt von 5 Euro.

In dieser Woche

Nachdem in der vergangenen Woche eine spannende Schatzsuche mit Geocaching im Optikpark angesagt war, dreht sich in dieser Woche alles um Türschilder. Bis 5. Juli steht das Basteln von individuellen Türschildern aus Holzspateln und gestaltet mit Serviettentechnik auf dem Programm.

Die Jugendlichen schauen demnächst auch durch ein Mikroskop. Quelle: Robert Roeske

Eine Woche später, vom 8. bis 12. Juli heißt das Thema „Natur unter dem Mikroskop“. Vorgesehen sind Entdeckungen unter dem Mikroskop – eigene Funde können gern mitgebracht werden. Vom 15. bis 19. Juli steht dann eine Fontanerallye durch den Optikpark auf dem Programm. Lustige Aktionen und spannendes Frage- und Antwortspiel sind die Bestandteile. „Gipsmotive – bunt gestaltet“ heißt es vom 22 . bis 26. Juli. Fertige Gipsmotive werden farbenfroh bemalt.

Wie immer Sport

Die letzte Ferienwoche ist traditionell die Sportwoche im Optikpark. Vom 29. Juli bis 2. August ist alles in Bewegung. Ein kunterbunter Mix aus Spielgeräten lädt zum Ausprobieren ein. Natürlich sind auch die weiteren Spielhighlights im Park verfügbar. Das Riesenhüpfkissen, die Klettertürme, die Strandmeile mit Standkörben und großem Sandspielplatz, der Barfußpfad, der Kletterkristall oder auch das Regenhaus mit einer kühlenden „Dusche“ sorgen für Spaß.

Spaß am Tiergehege

Doch es gibt noch viel mehr zu entdecken. Das Tiergehege mit Kamerunschafen, Kaninchen und Meerschweinchennachwuchs lädt ebenso zu einer Stippvisite ein. Eltern und Großeltern können es sich auf den zahlreichen Bänken und Liegen an vielen schattigen Plätzen gemütlich machen. Im „Blauen Café“, geöffnet von 10 bis 18 Uhr, und im „Café Speicher“, geöffnet von 8 bis 16 Uhr, gibt es Eis und andere kalte Erfrischungen sowie Kaffee, Kuchen und sonstige Speisen.

Sängerin Annett Louisan tritt am 20. Juli im Optikpark auf. Quelle: André Großmann

Dazu hält der Sommer im Optikpark zahlreiche weitere Höhepunkte parat. So auch das Konzert mit Annett Louisan am 20. Juli um 20 Uhr, das Konzert mit dem Westminster School Chamber Orchestra am 19. Juli um 20 Uhr und ein Konzert mit dem Bromley Youth Chamber Orchestra am 11. Juli um 19 Uhr.

Rund um die Biene

Außerdem dreht sich am kommenden Sonnabend (6. Juli) von 10 bis 18 Uhr alles um Honig und Bienen. Im Optikpark ist Imkertag.

Von Joachim Wilisch