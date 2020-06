Das Laut & Bunt-Festival soll trotz Corona-Einschränkungen am 1. August im Rathenower Optikpark steigen. Um diesen Plan umzusetzen, muss das Organisationsteam nun einen Hygienekonzept erarbeiten.

Festivalsommer: Die Jugend in Rathenow will „Laut & Bunt“ feiern

Rathenow - Festivalsommer: Die Jugend in Rathenow will „Laut & Bunt“ feiern

Rathenow - Festivalsommer: Die Jugend in Rathenow will „Laut & Bunt“ feiern