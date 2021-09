Feuer bei Kaufland: Die Brandserie in Rathenow setzt sich fort

Rathenow

Die Brandserie in der Stadt Rathenow reißt nicht ab. Nachdem die Rathenower Feuerwehr am Wochenende drei Mal ausrücken musste, um brennende Mülltonnen zu löschen, ging in der Nacht zum Mittwoch in der Forststraße eine Gelbe Tonne in Flammen auf.

Am frühen Donnerstagmorgen nun folgte der nächste folgenschwere Einsatz. Die Feuerwehrleute wurden zum Kaufland-Gelände an der Milower Landstraße gerufen.

„Als wir gegen 0.30 Uhr am Einsatzort ankamen, stand eine 20 Kubikmeter fassende Papierpresse lichterloh in Flammen“, berichtet Rathenows Ortswehrführer Oliver Lienig, der den Einsatz leitete. 25 Feuerwehrleute mit sechs Fahrzeugen seien bis in die frühen Morgenstunden mit den Löscharbeiten beschäftigt gewesen, so Lienig.

Zur Galerie Eine Papierpresse am Kaufland-Markt in der Milower Landstraße ist in der Nacht zu Donnerstag komplett ausgebrannt. 25 Rathenower Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Dass es nicht zu einer größeren Katastrophe kam, ist einer Sprinkleranlage im Umfeld der Presse zu verdanken. Diese sei durch das Feuer aktiviert worden und habe dazu beigetragen, ein Übergreifen der Flammen auf den Supermarkt zu verhindern.

Obwohl die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind, geht Lienig davon aus, dass das Feuer mutwillig gelegt wurde. Und er attestiert dem mutmaßlichen Täter ein hohes Maß an krimineller Energie. „Das ist kein Dumme-Jungen-Streich“, so Lienig. Wer so etwas tue, der nehme in Kauf, dass Menschenleben gefährdet und ein Millionenschaden angerichtet werden.

Noch keine Hinweise auf den Täter

Die polizeilichen Ermittlungen haben bislang noch keine Hinweise auf den oder die Täter erbracht. Es ist auch noch nicht geklärt, ob die Brände der letzten Tage im Zusammenhang stehen. Und ob es möglicherweise eine Verbindung zu den Mülltonnenbränden gibt, die sich in den vergangenen Tagen auch in Premnitz gehäuft haben.

Oliver Lienig appelliert an die Bevölkerung, wachsam zu sein. Wer etwas Verdächtiges bemerkt habe, das in Zusammenhang mit den Bränden stehen könne, solle sich nicht scheuen, die Polizei zu informieren.

Von Markus Kniebeler