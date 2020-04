Feuerwache: Umbau voll im Plan

Rathenow

Im Zuge der Corona-Krise ist vieles in der Stadt Rathenow zum Erliegen gekommen. Geschäfte geschlossen, Schulen und Kitas dicht, Kultur- und Sportveranstaltungen abgesagt. Vor dem Hintergrund dieser einschneidenden Maßnahmen wird schnell übersehen, dass vieles noch läuft. Und meist sogar planmäßig.

Bislang keine Beeinträchtigungen

Der Umbau der Rathenower Feuerwache etwa ist durch das Virus noch nicht beeinträchtigt. „Wir liegen mit den Arbeiten voll im Plan“, sagt Rathenows Bauamtsleiter Matthias Remus. Es habe bei den Baufirmen bislang weder personelle Einschränkungen gegeben. Noch sei es bei den benötigten Baumaterialien zu Engpässen gekommen. „Niemand kann sagen, dass das so bleibt“, sagt Remus. Aber wenn es störungsfrei weitergehe, könne der Umbau Ende Mai/Anfang Juni abgeschlossen werden.

Derzeit sind Vertreter mehrerer Gewerke in der zweiten Etage der Feuerwache im Einsatz. Die Erneuerung des Fußbodens wird vorbereitet, Trockenbauer machen ihre Arbeit und auch die Elektriker sind bereits aktiv.

Kein Kontakt zu den Einsatzkräften

Natürlich werden – wenn möglich – die vorgeschriebenen Sicherheitsabstände eingehalten. Vor allem die Trennung zu den Bereichen der Feuerwache, in denen Kameraden ihren Dienst versehen, wird strikt umgesetzt.

„Unsere Einsatzkräfte kommen mit den Mitarbeitern der Baufirmen so wenig wie nötig in Berührung“, sagt Rathenows Ortswehrführer Oliver Lienig. In die Einsatzzentrale etwa gelange nur, wer einen triftigen Grund habe.

Jubiläumsfeier verschoben

Übrigens hat sich der Zeitdruck für die Baufirmen wegen der Epidemie entspannt. Denn das selbst gesteckte Ziel, am 9. Mai fertig zu werden, muss nicht mehr unbedingt erreicht werden. Denn die an diesem Tag geplante Jubiläumsfeier zum 140. Geburtstag der Rathenower Wehr, bei der man die neuen Räumlichkeiten der Öffentlichkeit präsentieren wollte, wurde wegen der Coronakrise um ein Jahr verschoben.

Weder beim Material, noch beim Personal hat es bislang Engpässe gegeben. Quelle: Markus Kniebeler

300000 Euro investiert die Stadt in den Umbau der ehemaligen Hausmeisterwohnung. In den sanierten Räumlichkeiten wird Platz sein für eine richtige Bekleidungskammer. Und das ist dringend notwendig. Bislang mussten alle Klamotten in einem 30-Quadratmeter-Zimmer übereinander gestapelt werden.

Mehr Platz für die Einsatzkleidung

Allein für die Lagerung von Einsatzkleidung wird künftig ein 55 Quadratmeter großer Raum zur Verfügung stehen. Dienst- oder Ausgehuniformen finden in einem weiteren, knapp 20 Quadratmeter großen Zimmer Platz. Außerdem wird es einen Ausgaberaum mit Tresen und Umkleidekabine geben.

Neues Computerprogramm

Mit der Eröffnung der Bekleidungskammer soll nach Auskunft von Oliver Lienig auch ein neues Computerprogramm eingeführt werden, das den Verantwortlichen einen genauen Überblick des Bestandes ermöglicht.

Mit einem Klick wird dann der Ausrüstungsstatus jedes einzelnen Feuerwehrmitgliedes abrufbar sein. Vermerkt sind die individuellen Kleider-, Helm- und Schuhgrößen. Außerdem wird erkennbar sein, welche Kleidungsstücke sich gerade in der Reinigung befinden und wann sie wieder abgeholt werden können.

In der künftigen Bekleidungskammer wird endlich genügend Platz für alle Klamotten sein. Quelle: Markus Kniebeler

„Mit der neuen Bekleidungskammer werden sich die Arbeitsabläufe in der Wache spürbar verbessern“, sagt Oliver Lienig. Die provisorische Langzeitlösung, die bislang praktiziert werde, sei den ständig steigenden Einsatzaktivitäten der Rathenower Feuerwehr nicht mehr gewachsen.

Büro für den Jugendwart

Auch der Jugendwart wird das Ende der Bauarbeiten mit Freude erwarten. Denn der muss sich dann nicht mehr, wie bisher üblich, ein freies Plätzchen irgendwo suchen, sondern bekommt ein eigenes Büro. In dem können dann auch kleinere Versammlungen abgehalten werden.

Der Umbau in der zweiten Etage wird nicht die einzige Baumaßnahme in der Feuerwache bleiben. In naher Zukunft soll die Schlauchwäsche im Erdgeschoss, sobald der geplante Umzug nach Friesack vollzogen ist, in Sanitärräume umgewandelt werden. Wann genau das passieren soll, ist noch nicht entschieden.

Von Markus Kniebeler