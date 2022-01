Ein Unbekannter hat eine LED-Gartenfackel in den Schornstein eines Mehrfamilienhauses in Rathenow gesteckt und dadurch am Sonntagabend einen Großeinsatz der Freiwilligen Feuerwehr ausgelöst. 33 Feuerwehrleute eilten in die Rettungswache, zehn von ihnen rückten zur Spandauer Straße aus. Die übrigen hielten sich als Verstärkung bereit.