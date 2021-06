Feuerwehr Rathenow löscht Strohbrand in Albertsheim

Albertsheim

Einsatz für die Rathenower Feuerwehr am Mittwochabend. In der Straße „Am Weidehof“ war gegen 21.30 Uhr offen gelagertes Stroh in Brand geraten. Weil Passanten, die das Feuer bemerkt hatten, sofort die Feuerwehr alarmierten, konnte Schlimmeres verhindert werden.

„Das Gras ringsum war extrem trocken“, berichtet Einsatzleiter Oliver Lienig. „Wenn die Flammen übergesprungen wären, hätten wir weit mehr zu tun gehabt.“ Doch so konnte das Feuer schnell gelöscht werden.

Das Feuer war schnell gelöscht. Quelle: Kay Harzmann

Die Ursache des Brandes ist noch ungeklärt. Neun Rathenower Feuerwehrleute mit zwei Fahrzeugen waren im Einsatz.

Von Markus Kniebeler