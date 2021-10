Feuerwehr Rathenow zieht Sturm-Bilanz

Westhavelland

Nachdem die Meteorologen für Freitag nochmals Sturm vorhergesagt hatten, waren die Feuerwehren und die Mitarbeiter der Einsatzleitstelle weiter wachsam.

Würde es wieder so hektisch werden wie am Donnerstag? Nachdem Sturmtief „Ignatz“ das Westhavelland überquert hatte, wurde es am Donnerstag ruhiger. Das bestätigte Rathenows Stadtbrandmeister Jörg Eichmann. „Insgesamt hatten wir acht Einsätze zu fahren“, resümierte er am Freitag Nachmittag.

Zwei waren größer

Zwei davon waren größer. Einmal ein Baum, der auf der Bammer Landstraße in Rathenow quer lag. Er musste zersägt, die Teile verladen und abgefahren werden. Feuerwehrleute und Mitarbeiter des Bauhofes waren mit Motorsägen vor Ort. „Die Zusammenarbeit mit dem Bauhof hat sehr gut funktioniert“, lobte Jörg Eichmann. Das wolle er unbedingt hervorheben, ebenso wie die Arbeit der Feuerwehrleute.

Der letzte Einsatz am Donnerstag war zugleich der zweite größere. Inder Pfarrer-Fröhlich-Straße war eine Linde umgefallen.

Die Semliner Chaussee war am Donnerstag das erste Ziel der Wehrleute. Quelle: Kay Harzmann

Bei den größeren Einsätzen waren Feuer und Bauhof zwei Stunden am Einsatzort. Die Bammer Landstraße musste zunächst voll gesperrt werden

In Rathenow hatte es eine feste Bereitschaft bis Donnerstag 17 Uhr gegeben. Danach hielten sich die Feuerwehrleute in Bereitschaft.

Nochmal raus

Am späten Freitag Nachmittag kam noch ein neunter Einsatz hinzu. In Steckelsdorf musste ein Strommast gesichert werden.

Aus Milow vermeldete die Feuerwehr einen Einsatz aus Jerchel. Zwischen Jerchel und Bahnitz lag ein Baum auf der Ortsverbindungsstraße, den die Feuerwehr entfernte. In Premnitz gab es zwei Alarmierungen, eine hatte aber nichts mit Sturmtief „Ignatz“ zu tun.

Rundum übersichtlich

Auch in den Ämtern Rhinow und Nennhausen blieb die Zahl der Einsätze übersichtlich. Die Barnewitzer Feuerwehr hatte an einer Straße zwei umliegende Bäume zu beseitigen. Der Regionalbahnverkehr auf der Strecke nach Berlin verlief ohne Störungen.

Im Busverkehr gab es nur da Verzögerungen, wo die Busfahrer umliegenden Bäumen ausweichen mussten, die gerade von der Feuerwehr beseitigt wurden. Im Rathenower Stadtwald hat der Sturm aller Voraussicht nach seine Spuren hinterlassen. Da der Wind am Nachmittag aber wieder auffrischte, hielten sich Stadtförster Thomas Querfurth und seine Mitarbeiter noch nicht im Stadtwald auf. Querfurth hofft, dass er am Montag einen besseren Überblick über die Schäden hat.

Paul (6) aus Rathenow im Optikpark, der am Wochenende noch einmal offen ist. Quelle: Uwe Hoffmann

Der Optikpark Rathenow war am Freitag wieder für Besucher geöffnet. Am Donnerstag war das Gelände aus Sicherheitsgründen geschlossen worden. Der letzte große Sturm, der hier größere Schäden anrichtete, war jener im Sommer 2015, als danach das Gelände – damals die Bundesgartenschau-Kulisse – über Wochen gesperrt war.

Keine Auswirkungen hatte das Sturmtief auch auf die Energieversorgung. Während in einigen brandenburgischen Landkreisen rund 1000 Stromkunden keine Elektroenergie hatten, war davon im Westhavelland nichts zu merken.

Ruhiges Wochenende

Die Meteorologen rieten am Freitag, am besten zu Hause zu bleiben. Dort sei es am sichersten. Insgesamt schätzten alle, die im Westhavelland mit dem Sturm und seinen Folgen zu tun hatten, die Lage nicht so prekär ein, wie früher zu ähnlichen Ereignissen.

Die gute Nachricht zum Wochenende: In der Nacht zu Sonnabend sollte der Wind endgültig abflauen.

Von Joachim Wilisch