Rathenow

Größere Mengen von ausgelaufenen Betriebsmitteln mussten Mitglieder der Rathenower Feuerwehr am Sonnabend aufnehmen. Zumeist fanden sie sich an Bushaltestellen an der Rhinower Landstraße, Curlandstraße, Ruppiner Straße, Fehrbelliner Straße, Milower Landstraße, am Bahnhof und am Ebertring. Die Feuerwehr war mit 22 Kräften im Einsatz. Den ersten Alarm hat es um 11.31 Uhr gegeben, gedauert hat der Einsatz in etwa zwei Stunden.

Zur Galerie Überall im Rathenower Stadtgebiet waren am Sonnabend Kfz-Flüssigkeiten aufzunehmen.

Von Bernd Geske