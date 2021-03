Rathenow

Die Feuerwehr Rathenow ist am Mittwoch um 21.45 Uhr mit mehreren Einsatzfahrzeugen zu einem Brand in der Curlandstraße ausgerückt. Die ehrenamtlichen Brandbekämpfer mussten suchen, um das Feuer zu finden. In einem Garten in der Semliner Straße stand eine kleine Wanne voll mit Kienäpfeln, Papier und Abfall in Flammen.

Die Rauchentwicklung hatte sich von der Curlandstraße bis zur Humboldstraße gezogen. Nach Löschen des Feuers konnten die Männer und Frauen wieder abrücken.

Von MAZonline