Mit vier Einsatzfahrzeugen und 19 Brandschützern ist die Feuerwehr Rathenow am Mittwochnachmittag in die Geschwister-Scholl-Straße in Rathenow ausgerückt. Nach einer Stunde der Prüfung vor Ort gibt es eine starke Vermutung, was die Ursache für den Alarm war.