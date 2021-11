Fielmann schließt Produktionsstätte am Rathenower Mühlendamm

Rathenow

Es wird wohl kaum einen Rathenower geben, dem das Produktions- und Logstikzentrum der Fielmann AG im Gewerbegebiet Heidefeld kein Begriff ist. Wer nicht selber in dem 2001 eingeweihten Komplex beschäftigt ist, kennt zumindest jemanden, der dort arbeitet. Kein Wunder. Die Rathenower Optik GmbH zählt mit über 1000 Beschäftigten zu den größten Arbeitgebern im Landkreis Havelland.

Die wenigsten aber werden wissen, dass es in Rathenow noch einen zweiten Produktionsstandort des Brillenherstellers gibt. Auf der Magazininsel werden unter dem Namen Fimora (Fielmann Modebrillen Rathenow) seit 1991 Brillenfassungen hergestellt.

In dem mehrstöckigen Gebäude am Mühlendamm werden nach Auskunft von Fielmann-Sprecher Lennart Habbe Brillenfassungen aus verschiedenen Materialien (überwiegend Acetatfassungen) sowie kundenindividuelle Sonderanfertigungen produziert. Außerdem gebe es dort einen Reparaturservice für Brillenfassungen für die Fielmann-Niederlassungen, so Habbe.

Ende der Produktion absehbar

Doch damit wird bald Schluss sein. Im kommenden Jahr soll die Produktionsstätte am Mühlendamm aufgelöst und in das Produktionszentrum im Gewerbegebiet Heidefeld integriert werden.

„Die Rathenower Optik GmbH integriert mit Wirkung zum 1. Januar 2022 die Fielmann Modebrillen Rathenow AG & Co. KG“, heißt es in der offiziellen Mitteilung des Unternehmens. „Die 38 Mitarbeiter der Fimora wechseln damit aus dem sanierungsbedürftigen Gebäude am Mühlendamm in die modernen Räumlichkeiten an den Flugzeughallen – zu verbesserten Gehaltskonditionen.“ In diesem Zuge werde auch die Werkstatt für die Sonderanfertigung und die Reparatur von Brillenfassungen zur Jahresmitte 2022 in das Produktions- und Logistikzentrum verlagert. Der Geschäftsbetrieb der Fimora werde dann Zug um Zug bis zur Jahresmitte 2022 eingestellt.

Lang gehegte Pläne werden umgesetzt

Es habe in den vergangenen Jahren immer wieder Überlegungen gegeben, die beiden Betriebsstätten am größeren Standort zu vereinen, so Habbe. „Mit diesem Schritt bündeln wir unsere Kompetenzen in Rathenow zentral an einem Ort.“ Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden vom Januar bis Mitte des kommenden Jahres vom Mühlendamm ins Gewerbegebiet Heidefeld wechseln. Irgendwann im kommenden Sommer werde der Betrieb auf der Magazininsel eingestellt.

Was dann mit dem Gebäude und dem Grundstück am Mühlendamm passiert, ist nach Auskunft des Fielmann-Sprechers noch nicht geklärt. Bislang gebe es zu diesem Thema noch keine konkreten Planungen.

Auf der Freifläche gegenüber vom Produktions- und Logistikzentrum im Gewerbegebiet Heidefeld soll ein Kompetenzzentrum der Augenoptik errichtet werden. Quelle: Markus Kniebeler

Klar ist aber, dass das Produktions- und Logistikzentrum im Gewerbegebiet Heidefeld in den kommenden Jahren noch ausgebaut wird. Bereits Anfang dieses Jahres hatte der Konzern bekannt gegeben, dass auf einem Grundstück gegenüber dem Produktionszentrum ein Neubau errichtet werden soll.

In dem zweigeschossigen Gebäude mit einer Nutzfläche von rund 9000 Quadratmetern soll ein Kompetenzzentrum der Augenoptik mit einer Lehrwerkstatt für Auszubildende der Fielmann-Gruppe eingerichtet werden. In diesem werden künftig die angehenden Augenoptiker aus dem Großraum Berlin-Brandenburg in Blockseminaren mit den Grundlagen der Brillenproduktion vertraut gemacht.

Planungen sind angelaufen

Die Planungen für den Neubau sind in vollem Gange. Wann genau der erste Spatenstich erfolgt, ist noch nicht klar. Für den Bau des Gebäudes sind zwischen ein und zwei Jahre veranschlagt. Harry Bräuer, Geschäftsführer der Rathenower Optik GmbH, der mittlerweile im Ruhestand ist, hatte den Ausbau des Produktions- und Logistikzentrums Anfang des Jahres als ein klares Bekenntnis der Fielmann AG zum Produktionsstandort Rathenow bezeichnet.

In Betrieb genommen wurde das Produktions- und Logistikzentrum im Gewerbegebiet Heidefeld im Jahr 2001. Auf einer Nutzfläche von 23 000 Quadratmetern wird nach Konzernangaben die gesamte Logistik der Fielmann-Gruppe im Bereich Fassungen, Sonnenbrillen und Handelsware abgewickelt. Außerdem werden hier mineralische und organische Brillengläser hergestellt und veredelt. Und schließlich gibt es eine Abteilung, in der kundenbezogene Brillen gefertigt werden.

Von Markus Kniebeler