Rathenow

Wer sich einen Hund aus dem Tierheim holt, der könnte im ersten Jahr von der Hundesteuer befreit werden. Damit kommt erneut ein Antrag der AfD-Fraktion auf die Tagesordnung der Stadtverordneten in den kommenden Woche. Bereits im Sommer vergangenen Jahres hatte die Fraktion vorgeschlagen, denjenigen, die einen Hund aus dem Tierheim holen, einen Zuschuss von 60 Euro bekommen sollten.

Ziel war auch, die Übernahme von Hunden aus dem Tierheim zu fördern. Allerdings waren sich die Stadtverordneten lange nicht über den Weg dieser Erleichterung einig. Die AfD strebte eine Änderung der Hundesteuersatzung an. Dies wurde von einer Mehrheit der Stadtverordneten aber abgelehnt.

Vorschlag der Stadtverwaltung

Nun schlug die Stadtverwaltung vor, den Zuschuss über eine neue Richtlinie sicher zu stellen. Danach gewährt die Stadt Rathenow einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 60 Euro bei der Übernahme eines Hundes aus einem Tierheim und einer ähnlichen Einrichtung.

Gewährt werden soll der Zuschuss nur, wenn der Hundehalter in den beiden vorangegangenen Jahren keinen Hund in Tierheime gab und in seinem Haushalt keine weiteren Hunde sind. Der Betrag wird auf Antrag gewährt, den ein Hundebesitzer gleich im Tierheim ausfüllen kann. Dem Antrag sind Unterlagen beizufügen. Danach erfolgt ein Bescheid, in dem der Zuschuss gewährt oder versagt wird.

60 Euro Zuschuss

Diese Richtlinie liegt nun den Stadtverordneten in der kommenden Woche vor. Ebenso hat die Verwaltung eine neue Hundesteuersatzung entworfen, in der die Befreiung für ein Jahr eingearbeitet ist. Dann würden bürokratische Zwischenschritte entfallen, heißt es im Rathaus.

Die Stadtverordneten können nun entscheiden: Richtlinie oder Steuerbefreiung. Am Ende ist aber sicher, dass Hundefreunde, die ihren besten Freund aus dem Tierheim holen, entweder 60 Euro Zuschuss bekommen, um die Hundesteuer für das erste Jahr zu zahlen – oder sie werden im ersten Jahr von der Steuer befreit.

Dass es aus kommunalpolitischer Sicht nicht erwünscht sei, Steuererleichterungen für Hundebesitzer zu ermöglichen, das hatte Bürgeramtsleiter Reinbern Erben bereits deutlich gemacht. Bei der Hundesteuer handele es sich nämlich um eine sogenannte Lenkungsabgabe, mit der Kommunen das ordnungspolitische Ziel verfolgten, die Zahl der Hunde im Gemeindegebiet zu begrenzen. Die Stadtverordneten tagen am 28. April.

Von Joachim Willisch