Förderung aus dem Digitalpakt: Rathenower Stadtverordnete überstimmen Verwaltung

Rathenow

Nach dem ersten Blick auf einen Antrag, den die Rathenower Verwaltung am Mittwoch den Stadtverordneten vorgelegt hatte, wollte man seinen Augen nicht trauen. Denn die Stadt riet den Stadtverordneten, auf die Beantragung von Fördermitteln in Höhe von knapp 300 000 Euro zu verzichten.

Als der stellvertretende Bürgermeister Jörg Zietemann die Beweggründe der Verwaltung erläuterte, konnte man die Argumente zumindest nachvollziehen. Es geht um Geld aus dem „Digitalpakt Schule“. Zur Erinnerung: Der Bund stellt 500 Millionen Euro zur Verfügung, um Lehrkräfte mit mobilen Endgeräten auszustatten. Das Land Brandenburg erhält davon rund 15 Millionen Euro, die gemäß einer Förderrichtlinie an die Antragsteller verteilt werden sollen. Rund 300 000 Euro könnten einem Überschlag zufolge nach Rathenow fließen.

Stadt muss Eigenanteil zahlen

Die Krux daran: Die Stadt muss einen Eigenanteil in Höhe von zehn Prozent erbringen. Außerdem, so Zietemann, blieben alle Folgekosten – von der Wartung über die Reparatur bis zur Neuanschaffung – an der Kommune hängen. Das könne nicht sein. „Diese Initiative des Bildungsministeriums stellt einen erheblichen Eingriff in die Hoheit der Kommune dar“, argumentierte Zietemann. „Die Lehrkräfte und die städtische Verwaltung werden zum Spielball einer undurchdachten Richtlinie.“

Tatsächlich kann man die Sache so sehen. Zwar ist die Kommune Träger der Schulen. Dienstherr der Pädagogen ist aber das Land Brandenburg – also das Bildungsministerium. Und wäre demnach allein dafür verantwortlich, die Lehrer mit Arbeitsgeräten auszustatten, ohne von den Kommunen einen finanziellen Anteil einzufordern.

Gegenargumente der Stadtverordneten

Das wollten die Stadtverordneten gar nicht bestreiten. „Das Land mogelt sich mit dieser Richtlinie ein bisschen aus der Verantwortung heraus“, sagte Diana Golze (Linke). „Aber sollten wir deshalb die Chance auf eine Förderung in dieser Größenordnung verstreichen lassen?“

Hartmut Rubach (SPD) sah das ähnlich. Natürlich handele es sich bei der Ausstattung der Lehrer um eine hoheitliche Aufgabe des Landes. Andererseits gebe es die Möglichkeit, alle 220 Lehrer der Schulen in Trägerschaft der Stadt Rathenow auf einen Schlag mit digitalen Endgeräten auszustatten.

Als auch Andreas Gensicke und Corrado Gursch (beide CDU) in diese Richtung argumentierten, war klar, dass die Position der Verwaltung keine Mehrheit bekommen würde. Bei der Abstimmung gab es ein einstimmiges Votum dafür, die Fördermittel beim Land zu beantragen.

Mit dem Geld sollen I-Pads für die Lehrkräfte angeschafft werden. In der Bürgelschule wurde jüngst ein System der Firma Apple getestet, das digitalen Unterricht ermöglicht ohne Lan- oder W-Lan-Verbindung. Bei der Vorstellung des Projekts in anderen Schulen und im Bildungsausschuss gab es große Zustimmung. Deshalb soll es nun im großen Stile eingeführt werden.

Von Markus Kniebeler