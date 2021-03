Förderverein Heimatmuseum macht Rathenower Stadtgeschichte wieder erlebbar

Rathenow

Der Alte Hafen in Rathenow ist ein idyllischer Ort. Wenn vor der Kulisse des imposanten Kirchbergs Schwäne auf dem Stadtkanal ihre Bahnen ziehen und Sportboote im Wasser dümpeln, dann kann einen das trotz der gegenwärtigen Corona-Beeinträchtigungen in Urlaubsstimmung versetzen.

Dass der Alte Hafen aber nicht so heißt, weil ein paar Freizeitkapitäne hier vor Anker gehen, wird klar, wenn man die aktuelle Ausstellung des Fördervereins Heimatmuseum der Stadt Rathenow in der Berliner Straße besucht.

Ein historischer Stich zeigt, wie der Alten Hafen im Jahr 1860 ausgesehen hat. Und das, was man auf der Abbildung sieht, hat mit Urlaubsgefühlen wenig zu tun. Vorn sieht man schwere Lastenkähne vor Anker liegen, die Umrisse einer Werft sind auszumachen und im Hintergrund recken sich Schlote einer Ziegelei in den Himmel.

Dieser Stich zeigt den Alten Hafen und den Kirchberg um das Jahr 1860. Quelle: Markus Kniebeler

Dass der Alte Hafen in früheren Zeiten einer der wichtigsten Warenumschlagplätze der Stadt Rathenow war, ist einer der vielen Erkenntnisse, die Besucher der Ausstellung gewinnen können. Unter dem Motto „Rathenower Stadtansichten“ haben die Mitglieder des Fördervereins eine treffende Auswahl bildlicher Darstellungen zusammengetragen, die verschiedene Epochen der Rathenower Stadtgeschichte erhellen.

Jede Menge Fotomaterial

Zu bestaunen sind historische Fotos, alte Postkarten, Zeichnungen, Gemälde, Stiche und aus dem Archiv hervorgeholte Zeitungsausschnitte. „Wir wollen den Besuchern einen unterhaltsamen historischen Blick auf die Entwicklung der Stadt bieten“, sagt Peter Dietze, der Vorsitzende des Fördervereins.

Dass die Ausstellung überhaupt stattfinden kann, ist alles andere als selbstverständlich. Wegen der Corona-Pandemie mussten die Ausstellungsräume in der Berliner Straße im vergangenen Jahr die meiste Zeit geschlossen bleiben. Und auch in diesem Jahr war ein Besuch über zwei Monate lang tabu.

Besuch nach Anmeldung

Erst durch die Lockerungen der neuen Corona-Eindämmungsverordnung ist ein Besuch seit Montag wieder möglich. Die Ausstellung ist dienstags, mittwochs und freitags von 11 bis 17 Uhr sowie samstags und sonntags von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Allerdings sollte, wer sie besuchen will, einen Termin vereinbaren (03385/5204914). Freilich sei es auch möglich, so Peter Dietze, in der Berliner Straße 80 spontan nachzufragen. In der Regel halte sich der Besucherandrang in Grenzen, sodass man – mit Maske natürlich – gleich in die Ausstellung dürfe.

Corona drückt die Zahlen

Mit der Wiederöffnung der Ausstellung ist die Hoffnung verbunden, in diesem Jahr die Besucherbilanz wieder in normale Bahnen zu lenken. Ein Blick auf die Statistik des vergangenen Jahres offenbart, wie katastrophal sich die Pandemie auf die Frequenz ausgewirkt hat. In den wenigen Sommerwochen, in denen die Räume geöffnet waren, fanden gerade etwas über 350 Menschen den Weg in die Berliner Straße. Zum Vergleich: In den beiden Jahren nach Eröffnung der Ausstellung im April 2018 wurden rund 1000 Besucher pro Jahr gezählt.

Ausstellung wird vorbereitet

Peter Dietze hofft, dass sich der Ausstellungsbetrieb in der nächsten Zeit normalisiert und die Besucher wieder ohne Voranmeldung kommen dürfen. Das wäre auch wichtig für das nächste große Ausstellungsprojekt, das bereits seit einiger Zeit geplant ist. Im Herbst wollen die Mitglieder des Fördervereins Heimatmuseum eine große Ausstellung zur Geschichte der Ziegelindustrie in Rathenow und den umliegenden Ortschaften aufbauen.

Rote Ziegel aus dem Westhavelland waren einst heiß begehrt. Im Herbst wird der Förderverein Heimatmuseum der Geschichte der Ziegelei eine Ausstellung widmen. Quelle: Joachim Wilisch

„Die Ziegelherstellung war bis Anfang des 20. Jahrhunderts ein bedeutender Wirtschaftszweig der Stadt und der Region“, so Dietze. Ziegel aus dem Westhavelland seien ein echter Exportschlager gewesen. Im Roten Rathaus in Berlin etwa seien Ziegel aus dem Rathenower Raum verbaut worden.

Diese bedeutende industriegeschichtliche Epoche soll in der Ausstellung beleuchtet werden. Und zwar so anschaulich, dass sich die Besucher ein Bild machen können, ohne ellenlange Abhandlungen zu lesen. „Wir werden mit Fotos arbeiten und historische Ziegel zeigen“, sagt der Vereinsvorsitzende. Außerdem soll – wenn es mit den Vorbereitungen klappt – ein Diorama aufgestellt werden.

Von Markus Kniebeler