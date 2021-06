Folgt im Havelland auf den Corona-Stillstand der Urlauber-Boom? 

Rathenow

Ein ganz normaler Dienstagvormittag Anfang Juni – keine Ferien, kein Feiertag, trotz einiger Lockerungen sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie noch allgegenwärtig. Und doch ist auf dem Rathenower Stadtkanal schon mächtig Betrieb: Am Alten Hafen liegen Hausboote und Yachten Stoßstange an Stoßstange. Die Stadtschleuse hat schon richtig zu tun.

„Die Sportbootfahrer und die Camper sind die ersten Touristen, die sich nach der langen Corona-Pause wieder blicken lassen“, sagt Christiane Wand, Mitarbeiterin im Info-Büro des Tourismusvereins Westhavelland am Freien Hof. Das hat seinen Grund. Denn die Miete von Booten, Campingmobilen sowie Ferienhäusern und Wohnungen ist seit dem 21. Mai wieder erlaubt.

Erste Lockerungen

Seit Ende der vergangenen Woche dürfen auch Gemeinschaftseinrichtungen – etwa die Sanitäranlagen auf Campingplätzen – wieder genutzt werden. Und ab Freitag (11. Juni) wird es auch Pensionen und Hotels erlaubt, wieder Gäste zu beherbergen.

Allerdings gelten immer noch etliche Einschränkungen, die von der Pandemie diktiert werden. Und das ist bei den Anfragen, die in der Tourist-Info gestellt werden, das große Thema. „Viele haben längst den Überblick verloren“, sagt Christiane Wand. Und auch sie und ihre Kollegin Stefanie Marquardt müssen sich täglich darüber informieren, welche aktuellen Regelungen gerade gelten.

Christiane Wand, Mitarbeiterin in der Tourist-Info am Freien Hof. Quelle: Markus Kniebeler

Momentan hoch im Kurs: Anfragen zum Thema Corona-Test. So müssen beispielsweise Pensions- und Hotelgäste am Tag der Anreise eine Negativ-Bescheinigung vorlegen und diese alle 78 Stunden aktualisieren. Auch wer in den Innenräumen eines gastronomischen Betriebs speisen will, braucht einen Negativ-Test. Wer sich allerdings draußen bewirten lässt, kann das ohne Test tun.

Viel Erklärungsbedarf

Das ist alles sehr verwirrend. Und darum geht es bei den Gesprächen, die die beiden Tourismusexpertinnen führen, oft darum, zu erklären, was gerade wo gilt.

Corona mit den Begleiterscheinungen habe für große Zurückhaltung bei den Urlaubern gesorgt, so Christiane Wand. Während des letzten Lockdowns, der Anfang November begann, sei die Zahl der Anfragen massiv zurückgegangen. Auch Informationsmaterial für die anstehende Saison sei weniger versandt worden als sonst.

Doch seit ein paar Wochen zieht das Geschäft wieder an. Mittlerweile liegt die Zahl der Anfragen in den ersten fünf Monaten dieses Jahres über der des Vorjahreszeitraums. Und die Sommersaison hat noch nicht richtig begonnen.

Boom im Sommer erwartet

„Wir rechnen in diesem Jahr mit einem regelrechten Boom“, sagt Christiane Wand. Schon im vergangenen Jahr seien die deutschen Urlaubsregionen extrem nachgefragt gewesen. Wegen der weltweiten Unsicherheit hatten viele auf Auslandsreisen verzichtet und ihren Urlaub in Deutschland verbracht. Auch im Havelland war im Sommer kaum noch ein freies Zimmer zu bekommen. „Das wird in diesem Sommer ähnlich“, prophezeit Christiane Wand.

Was momentan noch sehr verhalten abläuft, sind die spontanen Anfragen. Von Radfahrern etwa, die auf der Durchfahrt sind, und sich nach Unterkünften oder Einkehrmöglichkeiten erkundigen. Auch dafür liegt der Grund auf der Hand. Weil Pensionen und Hotels bislang geschlossen sind, gibt es für den klassischen Radwanderer, der in Etappen reist, einfach keine Unterkünfte. Es sei denn, er hat sein eigenes Zelt dabei.

Das alles wird sich ab Freitag ändern. Und auch die Pflicht, sich testen zu lassen, könnte bald fallen. Spätestens dann beginnt der Run auf die Unterkünfte. Der gebeutelten Tourismusbranche soll’s recht sein.

Von Markus Kniebeler