Fortschritte auf dem Rathenower Albertinenhof: Corrado Gursch auf Landpartie

Albertsheim

Jahrelang war der alte Dreiseithof an der Bundesstraße 102 in Albertsheim dem Verfall preisgegeben. Doch seit neue Eigentümer sich der Liegenschaft angenommen haben, tut sich etwas auf der rund 4,5 Hektar großen Brachfläche zwischen der viel befahrenen Bundesstraße und dem Havelufer.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auf dem hinteren, zur Havel gelegenen Teil des Grundstücks ist ein großes Gemüsebeet angelegt. Ein Teil der nebenan stehenden Folientunnel herangezüchtet. Bosse Johannisson ist Gärtner und zugezogen.

Seine Partnerin kommt aus dem Westhavelland. Sophia Dehn war über mehrere Jahre hinweg fort und ist zurückgekommen, um einen Lebenstraum zu verwirklichen. Der Traum hat viel mit naturnahem Leben zu tun.

Besuch vom Minister

Bosse Johannisson also züchtet Gemüse, das er in der Region anbietet. „Die Gaststätte Strandgut in Hohennauen ist zum Beispiel ein Abnehmer“, erzählt Sophia Dehn.

Am Mittwoch empfing sie Brandenburgs Infrastrukturminister Guido Beermann. Der war – so betonte er – nicht als Minister sondern als Mitglied der CDU vor Ort. Eingeladen hatte ihn Corrado Gursch, Kandidat der CDU im Rathenower Bürgermeisterwahlkampf. So ganz kann man die Ministerwürde nicht ablegen. Sophia Dehn jedenfalls freut sich über prominenten Besuch.

Minister Guido Beermann, Bürgermeisterkandidat Corrado Gursch, Matthias und Sophia Dehn (v.l.). Quelle: Joachim Wilisch

Albertinenhof ist der Name des ambitionierten Projektes. Sophia Dehn hat Landschaftsnutzung und Naturschutz in Eberswalde studiert und will ihr Wissen gemeinsam mit Partnern auf dem Albertinenhof nun anwenden.

Kern des Projekts soll das alte Backsteinensemble im Zentrum des Grundstücks werden. In einem Flügel des Dreiseitenhofes sollen fünf Ferienwohnungen eingerichtet werden. Das Gebäude auf der Nordseite wird im Erdgeschoss einen Hofladen beherbergen, in dem die Lebensmittel, die auf dem Gelände des Albertinenhofs angebaut werden, zum Verkauf stehen.

Zentrum für Umweltbildung

Der darüber liegende Dachboden könnte zu einer Arzt Zentrum für Umweltbildung ausgebaut werden. Der Nabu Westhavelland ist in die Konzepte eingebunden. „Wir sind dem Nabu und insbesondere René Riep sehr dankbar“, sagt Sophia Dehn. „Wann immer wir Hilfe benötigen – dort bekommen wir sie.“ Auf dem Albertinenhof nisten Schleiereulen und im Frühjahr kehr der Storch an seinen Stammplatz zurück. „Dann wird hier auch beringt“, sagt Sophia Dehn.

Die junge Frau sprüht vor Ideen. Auf einer anderen Fläche soll ein Versuchsfeld angelegt werden, das mit Baumreihen unterteilt ist. Dann könne der Wind die Ackerkrumen nicht wegfegen. „Das ist hier ein Problem“, sagt Sophia Dehn. Zusammen mit der Agrargenossenschaft Hohennauen experimentieren die Landwirte auf diesem Feld.

Minister Guido Beermann ist fasziniert. Quelle: Joachim Wilisch

Inzwischen ist ein Bebauungsplanverfahren auf den Weg gebracht. „Da waren die Stadtverordneten einhellig dafür“, informiert Corrado Gursch. Der Beschluss wurde im Oktober 2020 gefasst. Bis das zeitaufwendige Verfahren durch ist, vergehen noch einige Monate. Derzeit bereiten sich die Leute vom Albertinenhof darauf vor, loszulegen, sobald alle Genehmigungen vorliegen.

Vorplanungen sind abzuschließen, in diesem Jahr steht auch die Gebäudesicherung im Aufgabenheft. Der genaue Bauablauf ist noch nicht festgelegt.

Ohne Pstizide

Fest steht, dass der Direktverkauf der auf dem frisch angelegten Beet gezogenen Gemüsesorten erfolgreich begonnen hat. Bosse Johannisson arbeitet ohne Herbizide und Pestizide.

Natürlich sollen die Feriengäste am nahe gelegenen Havelufer in ein Kanu oder Ruderboot steigen können.

Coorado Gursch unterstreicht, dass in Albertsheim „viele Ideen aufeinandertreffen“. Ökologische Landwirtschaft, umweltverträglicher Tourismus am und auf dem Wasser und regionale Vermarktung im zukünftigem Hofladen, Stellplätze für Wohnmobile und Campervans sowie Angebote für Umweltbildung ergänzen das Projekt.

Auf dem Gelände ist noch viel zu tun. Quelle: Joachim Wilisch

Guido Beermann ist begeistert: „Das ist ein tolles Start-Up. Und es ist ein schönes Beispiel dafür, dass es sich lohnt, in die Heimat zurückzukommen.“ Das, was auf dem Albertinenhof geplant ist, passe zum Zeitgeist, so Guido Beermann.

Im vergangenen Jahr hatten Sophia Dehn und Bosse Johannisson auf ihren Albertinenhof zu einem Tag der offenen Tür eingeladen und die Resonanz war groß. „Unser Ziel ist es, einen offenen Hof zu etablieren, und dazu gehören für uns auch Veranstaltungen dazu“, betont Sophia Dehn.

Schritt für Schritt

Und auch bei der Bildungsarbeit geht es voran. Sophia Dehn sensibilisiert Jugendliche an der Grundschule Hohennauen für Umwelt und Natur.

Schritt für Schritt wollen Sophia Dehn und die Leute vom Albertinenhof das Projekt ausbauen. Wenn möglich mit Fördergeld der Landesregierung. „Wir sind immer auf der Suche nach Fördertöpfen“, sagt Sophia Dehn.

Corrado Gursch ist zuversichtlich. Sollte er Bürgermeister werden, dann werde er gerne in dem Amt die Baufortschritte auf dem Albetinenhof begleiten.

Von Joachim Wilisch