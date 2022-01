Frage an die Rathenower Bürgermeister-Kandidaten: Was soll aus der Jederitzer Brücke werden?

Rathenow

Über die Zukunft der Jederitzer Brücke wird in der Stadt Rathenow heftig diskutiert. Seit Jahren ist das denkmalgeschützte Bauwerk wegen seines miserablen Bauzustandes für den motorisierten Verkehr gesperrt. Nur noch Radfahrern und Fußgängern ist die Passage erlaubt. Entschieden werden muss die Frage, ob das so bleiben soll oder ob man den Übergang so herrichtet, dass Autos ihn wieder passieren können.

Im vergangenen Jahr stellte der Bauingenieur Roger Rüdiger beide Varianten im Bauausschuss vor. Seiner ersten vorsichtigen Schätzung zufolge würde ein Neubau der Brücke mit mindestens 3,5 Millionen Euro zu Buche schlagen, Stabilisierungsmaßnahmen der umliegenden Wohnhäuser nicht eingerechnet. Auch wenn man die Sperrung für den motorisierten Verkehr bestehen lassen würde, müssten nach Schätzung Rüdigers rund 1,5 Millionen Euro investiert werden, um Schäden am Bauwerk zu beheben.

Im Bauausschuss am Dienstag wird die Brücke erneut Thema sein. Die MAZ hat die sechs Kandidaten für das Rathenower Bürgermeisteramt nach ihren Plänen für die Brücke gefragt, sollten sie ins Amt gewählt werden.

Sebastian Lodwig(SPD) fordert, dass zuallererst das Verkehrskonzept zu überprüfen sei. Es müsse untersucht werden, welche Veränderungen eine Öffnung für den Verkehr in der Innenstadt bringe und was diese für die Anwohner entlang des Wohnquartiers rund um die Jederitzer Straße bedeute. „Aus meiner Sicht ist es daher jetzt dringend notwendig, das seit 2020 abgelaufene Verkehrskonzept erneut zu überprüfen“, so Lodwig. Mit einer transparenten Kommunikation könne eine Lösung gefunden werden, die auf Akzeptanz stoßen werde. Eine Herausforderung sei es, den ursprünglichen Charakter der Brücke mit der Verkehrsfunktion zusammenzubringen.

Marcel Böttger (Die Partei) widerstrebt es, im Wahlkampf irgendwelche Versprechungen zur Zukunft der Jederitzer Brücke zu machen. Das Thema werde ja in den Gremien der Stadt bereits ausgiebig behandelt. Nun müsse man abwarten, welche Lösung am Ende realisierbar sei. Klar sei, dass ohne Abstimmung mit dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt und der Denkmalbehörde nichts gehe. „Wenn ich einen Wunsch frei hätte und alle Finanzierungs- und Rechtsfragen geklärt wären, dann würde ich die Originalbrücke so herrichten, dass sie wieder von Autos befahren werden kann“, so Böttger.

Auch Diana Golze (Linke) richtet den Blick auf die Verkehrssituation in der Innenstadt. Momentan sei wegen der Sperrung der Fehrbelliner Straße besonders klar erkennbar, dass man sich um das Thema kümmern muss. Und wer Rathenow als wachsende Stadt begreife, müsse sich auch der Thematik Verkehr annehmen. Allerdings werde die Jederitzer Brücke das jetzige Chaos nicht beseitigen, so Golze. Da müsse eher Druck auf einen zügigen Abschluss der Arbeiten in der Fehrbelliner Straße gemacht werden. Die Jederitzer Brücke sei wegen der Vielzahl der Beteiligten (Stadt, Denkmalbehörde, Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt) ein hochkomplexes Thema. „Da wird es nicht von heute auf morgen eine Lösung geben.“ Gleichwohl dürfe man das Problem nicht auf die lange Bank schieben, sondern müsse mögliche Varianten ernsthaft prüfen und diskutieren.

Jörg Zietemann (Einzelbewerber) weist darauf hin, dass die Stadt Rathenow nicht alleine entscheiden werde, was mit der Brücke passiert. Der Denkmalschutz und das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt hätten bei der Entscheidung zur Zukunft des Bauwerks ein entscheidendes Wort mitzureden. „Deshalb müssen alle, die in diese Sache involviert sind, an einen Tisch, um die Möglichkeiten auszuloten“, so Zietemann. Grundsätzlich sei er aber der Ansicht, dass eine Brücke da sei, um genutzt zu werden. Es gehe nun darum, zu untersuchen, was möglich sei. Und natürlich komme der Frage der Finanzierbarkeit in diesem Abwägungsprozess die entscheidende Bedeutung zu.

Für Corrado Gursch (CDU) ist klar, dass die alte Brücke durch einen verkehrstüchtigen Neubau ersetzt werden muss. Die Analyse des Sachverständigen habe das eindeutige Ergebnis gehabt, dass ein Erhalt des Denkmals nicht vereinbar sei mit der Funktion als Verkehrsbauwerk. Deshalb müsse man alles daransetzen, die Voraussetzungen für einen Neubau an dieser Stelle zu schaffen. Wichtig sei es, Teile der alten Brücke zu konservieren und öffentlich zu präsentieren, um an das Denkmal zu erinnern.

Martin Pohl (Einzelbewerber) ist ebenfalls der Meinung, dass es irgendwie gelingen muss, die Brücke wieder so herzurichten, dass der Verkehr zumindest auf einer Spur über sie hinwegrollen kann. Wichtig sei es außerdem, zu sondieren, wo finanzielle Hilfen abgerufen werden können. Und vielleicht gelinge es ja, lokale Baufirmen zu bewegen, das Projekt in einer gemeinschaftlichen Kraftanstrengung zu stemmen. Wenn nicht der maximale Gewinn oberstes Ziel bei der Sanierung sei, sondern der gemeinsame Wille, ein stadtbildprägendes Bauwerk zu erhalten, seien Firmen vielleicht bereit, sich bei dem Vorhaben zu engagieren.

