Rathenow

Eine 86-jährige Frau hat sich am Donnerstag beim Sturz in einem Linienbus verletzt. Der Fahrer des Busses, der in der Berliner Straße unterwegs war, musste nach eigenen Angaben abrupt stoppen, weil ein Pkw vor ihm plötzlich stark gebremst hatte, um noch abzubiegen.

Die 86-Jährige, die in dem Bus stand, stürzte, verletzte sich leicht und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge kam es nicht.

Wer den Unfall verursacht hat, ist noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Eine Anzeige gegen den Pkw-Fahrer, der sich unerlaubten vom Unfallort entfernt hatte, wurde aufgenommen.

Von MAZ