Rathenow

Mit einem Hoffest hat der Freibeuter-Verein in Rathenow sein 25-jähriges Jubiläum gefeiert. Der Verein wurde 1996 gegründet.

Die Vereinsleitung hat bis heute schon generationsbedingt einige Mal gewechselt. Aber alle Mitglieder sind dem Verein mit seinem Gebäude in der Goethestraße 40 eng verbunden. „Einmal ein Punk, immer ein Punk“, erklärt Ronny Stafast Gitarrist der hauseigenen Band ABM.

Das Vereinsgebäude ist groß und wird wirtschaftlich von den Freibeutern unterhalten. In den verschiedenen Räumen finden Künstler, Musiker und andere kreative Menschen Möglichkeiten, sich frei zu entfalten. Dazu gehört ein Probenraum für Bands. Auch eine Bar das „Café Handgemenge“, gibt es. Hier trifft man sich zum Bier, Billard, Dart oder schaut Sport im Fernsehen. Nicht alle Besucher sind Punker.

Die Band „Die Angst“ spielte beim Freibeuter-Hoffest. Quelle: Jürgen Ohlwein

Anlaufstelle für sozial Benachteiligte

„Unser Ziel ist es, Migranten und sozial Benachteiligten einen Anlaufpunkt zu bieten. Mit kulturellen und sportlichen Veranstaltungen machen wir auf das Problem der Ausgrenzung aufmerksam. Wir wollen Rassen- und Fremdenhass verhindern und Freiräume für unterschiedliche Kulturen schaffen. So setzen wir seit Jahren mit dem antirassistisches Fußball-Turnier ein Zeichen“, so Ronny Stafast. „Die Freibeuter setzen uns für den Erhalt der Subkulturen in Rathenow ein. Die Abweichung der Freibeuter von der Mehrheitskultur liegt vor allem in der linken Punkszene.“

So gestaltet sich auch die Musik der Band ABM, dessen Gitarrist Ronny Stafast ist. Die Band trat auch am Abend beim Hoffest auf.

Die Band „ABM“ auf der Hoffestbühne. Quelle: Jürgen Ohlwein

Am Nachmittag kamen die Kinder der Vereinsmitglieder auf ihre Kosten. So wurden viele Spiele angeboten. Allerdings wurden die Spielaktivitäten der Kinder immer wieder durch Regenschauer unterbrochen. Den Spaß tat es keinen Abbruch. Die Jungen und Mädchen nutzten die Pfützen, um darin mit Matsch zu spielen.

Freibeuter-Gast aus der Schweiz

Viele der älteren Freibeuter leben gar nicht mehr in Rathenow. So kam Tsche Tsche extra aus der Schweiz zum Hoffest nach Rathenow. Er gehört mit zur ersten Generation der Freibeuter. Heute lebt der Familienvater in Zürich. „Ich lebe jetzt seit 20 Jahren in der Schweiz und arbeite als Krankenpfleger. Den Kontakt zum Verein habe ich nie aufgegeben. Immer, wenn es möglich ist, komme ich zu Veranstaltungen her. Das ist leider nicht so oft aber das 25-jährige Jubiläum lasse ich mir natürlich nicht entgehen“, so Tsche Tsche.

Freibeuter Anke Schmidt und Claudia Döring haben Kuchen für das Hoffest gebacken ( v. li). Quelle: Jürgen Ohlwein

Auch die Rathenowerin Anke Schmidt ist seit Jahren bei den Freibeutern. Die 49-Jährige kocht für demenzkranke Menschen im Seniorenhilfezentrum in Rathenow. „Meine Freundin und ich haben heute Kuchen gebacken. Mir gefällt es hier, weil hier niemand diskriminiert wird, egal wer er ist und wo er herkommt“, erzählt Anke Schmidt.

Das zieht junge Menschen zu den Freibeutern

Aber auch junge Menschen zieht es in die Goethestraße 40. Etwa die 18-jährige Jasmin Conrad, eine angehende Altenpflegerin. „Mich hat meine Freundin mit hierher genommen. Ich wurde sofort ganz herzlich aufgenommen. Hier kann ich abhängen und richtig chillen. Ich bin sehr oft mit meiner Freundin hier“, erklärt Jasmin Conrad.

Schon an den Berufen vieler Mitglieder kann man erkennen, dass die Menschen hier sozial eingestellt sind.

Am Abend traten dann neben der Band „ABM“ auch noch die Bands „Die Angst“ und „Dark Drizzel“ auf. Auch das Askania-Kollektiv war mit beim Hoffest dabei. Das Kollektiv hat besondere Probleme.

Nach dem Verkauf der Askania-Gebäude, in denen viele Bands ihre Proberäume haben, wird hier neu gebaut. Einige Kündigungen sollen schon ins Haus geflattert sein.

Julien Glapski, Mitglied der Band „The Anulus“, die dort proben, hat eigenen Angaben nach ein solches Schreiben bereits erhalten.

So lautet das Fazit zum Fest

„Ich weiß nicht, warum wir eine Kündigung bekommen haben und andere noch nicht, das finde ich ungerecht. Wir brauchen unbedingt Proberäume“, so Julien Glapski und hofft auf Hilfe.

„Ein paar Bands könnten bei uns proben. Aber leider nicht alle. Auch unsere Kapazitäten sind beschränkt. Wir zeigen uns aber mit dem Askania-Kollektiv solidarisch. Schließlich müssen wir verhindern, dass die Subkulturen in dieser Stadt aussterben“, erklärt Freibeuter Ronny Stafast.

Bei Bratwurst, Kartoffelsalat, Bier und Musik verlebten die Freibeuter mit ihren Freunden ein Hoffest, das alle Anwesenden begeistert hat. „Ich bin sehr zufrieden, dass wir uns endlich mal wieder öffentlich präsentieren können. Es war ein tolles Fest. Ganz besonders habe ich mich gefreut, dass ich auch alte Freunde wie Tsche Tsche nach Jahren endlich mal wiedersehen konnte“, lautet das Fazit von Ronny Stafast.

Von Jürgen Ohlwein