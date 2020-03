Freidenkerbund hält an Jugendfeiern fest

Rathenow

Der Freidenkerbund Havelland hat bislang nicht vor, die für dieses Jahr geplanten Jugendfeiern zu verschieben oder gar abzusagen. Im Rathenower Kulturzentrum sollen die Jugendfeiern am 25. April und am 9. Mai stattfinden. Wie Volker Mueller, Vereinsvorsitzender des Freidenkerbundes, sagt, soll an diesen Terminen festgehalten werden, auch wenn jetzt mitgeteilt worden ist, dass das Kulturzentrum vorerst bis 19. April geschlossen sein wird.

Das hat zur Folge, dass die für den 31. März und 1. April geplanten Stellproben für die Jugendlichen im Kulturzentrum nicht stattfinden können. Bei diesen Gelegenheiten sollten die Eltern auch die Eintrittskarten für die Festveranstaltungen erwerben können. Auch das wird so nicht möglich sein.

Brief an alle Eltern

Volker Mueller hat angekündigt, dass der Freidenkerbund in wenigen Tagen an alle Eltern einen Brief mit Informationen über die aktuelle Situation heraus schicken wird. Der Humanistische Freidenkerbund will in diesem Jahr für 610 Jugendliche Festveranstaltungen durchführen. Neben den genannten Feiern in Rathenow soll es in Falkensee noch am 16. und 23. Mai Festveranstaltungen geben. Bislang sind insgesamt elf Feierstunden an vier Tagen vorgesehen.

Mehr als 100 Personen

Gemäß den jetzt geltenden Vorschriften hat der Freidenkerbund beim Gesundheitsamt des Landkreises eine Veranstaltungsanzeige für die Jugendfeiern abgegeben, sagt Volker Mueller. Das sei erforderlich, weil jeweils über 100 Personen daran teilnehmen. Nun sei abzuwarten, ob die Jugendfeiern vom Gesundheitsamt auch gestattet werden.

Wenn die Antwort des Gesundheitsamtes beim Freidenkerbund eingegangen ist, sollen so schnell wie möglich die Briefe an alle Eltern heraus geschickt werden. Seit 1991 organisiert der Freidenkerbund die Jugendfeiern im Landkreis Havelland.

Von Bernd Geske