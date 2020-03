Am Sonntagvormittag lud die Landtagsfraktion von BVB/Freie Wähler zu einer Veranstaltung in das Havelrestaurant „Schwedendamm“ ein. Während ihrer Infotour im Frühjahr in 30 Kommunen des Landes werben die Freien Wähler für die Abschaffung der Erschließungsbeiträge.