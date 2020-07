Rathenow

Als im Jahr 2000 die Freilichtbühne auf dem Außengelände der Bruno-H.-Bürgelschule eingeweiht wurde, da war das der letzte Schrei.

Bis heute hat das Oval mit den stufenförmig angeordneten Sitzreihen gute Dienste geleistet. Weil der Schule eine Aula fehlt, in der größere Versammlungen stattfinden können, werden derartige Zusammenkünfte nicht selten nach draußen verlagert. Allerdings muss dann das Wetter mitspielen.

Sanierungsbedürftige Betonteile

Doch die 20 Jahre, die seit der Eröffnung vergangen sind, haben am dem Bauwerk genagt. Kurioserweise sind es die eigentlich als unverwüstbar geltenden Betonteile, die überarbeitet werden müssen.

Die Notwendigkeit kann selbst der Laie entdecken. Nahezu alle Betonelemente sind von feinen Rissen durchzogen. „Dürfte eigentlich nicht sein“, sagt Hagen Kopisch, dessen gleichnamige Baufirma den Auftrag zur Sanierung der Bühne erhalten hat. Aber das damals verwendete Material sei wohl nicht das beste gewesen.

Stabilisierung mit Spezialmörtel

Um die Schäden zu beheben, wurden die Betonelemente zuerst gesandstrahlt. In den nächsten Tagen wird ein Spezialmörtel in die Risse gepresst, der, wenn er ausgehärtet ist, den Elementen wieder Stabilität verleiht. Und zu guter Letzt werden die Betonblöcke mit einer Art Putz versiegelt.

An drei Stellen werden neue Betonteile verbaut. Quelle: Markus Kniebeler

Das ist aber nicht alles. An drei Stellen der Bühne werden neue Betonteile verbaut. In diesen Aussparungen waren einst Bäume gepflanzt, deren Wurzeln dem Bauwerk zu schaffen machten. Die Bäume sind jetzt weg. Die entstandenen Freiflächen werden nun mithilfe der neuen Betonelemente so hergerichtet, dass sie Platz für Rollstuhlfahrer bieten, die Veranstaltungen auf der Freilichtbühne verfolgen wollen.

186 farbige Kunststoffsitze

Wenn diese Arbeiten abgeschlossen sind, startet der letzte Sanierungsschritt. Auf den ovalen Betonflächen werden nach Auskunft Kopischs 186 Einzelsitze aus Kunststoff montiert. Die Modelle ähneln jenen Sitzen, die man aus Sportstadien kennt. Und damit die Arena am Ende nicht zu eintönig wirkt, wurden auf Wunsch der Schule Sitze in acht verschiedenen Farben bestellt.

Bis zum Beginn des neuen Schuljahrs am 10. August soll die Sanierung der Freilichtbühne abgeschlossen sein. Rund 25000 Euro investiert die Stadt in das Vorhaben. Aber die Forderung der Schule nach einer richtigen Aula wird sie damit wohl nicht verstummen lassen können.

Von Markus Kniebeler