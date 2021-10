Freunde für Europa planen in Rathenow Programm mit Filmen und Begegnungen

Rathenow

Mit einer Reihe von Spielfilmen wollen die Freunde für Europa in den kommenden Wochen und Monaten wieder auf sich und ihr Anliegen aufmerksam machen.

Das betont der Sprecher der Gruppe, Felix Doepner. Die Freunde für Europa sind der eigenständig agierende westhavelländische Ableger der Initiative „Pulse of Europe“.

Am kommenden Sonntag, dem 10. Oktober, um 10 Uhr, ist also Kino-Matinee im Haveltor Kino Rathenow. Normalerweise treffen sich die Europa-Freunde stets am ersten Sonntag im Monat. Das war in diesem Jahr der Tag der Einheit. Und weil man bei den Europafreunden davon ausging, dass die Stadt Rathenow eine eigene Veranstaltung zu dem Anlass organisieren würde, sollte die Filmvorführung auf den 10. Oktober rutschen.

Endlich startbereit

„Es hat zwar keine Veranstaltung der Stadt Rathenow am 3. Oktober gegeben, aber wir sind nun startbereit“, sagt Felix Doepner. Gezeigt wird der Film „Der Vorname“ („Le Prénom“) aus dem Jahr 2012. Es handelt sich um eine Kinoadaption des gleichnamigen Stücks von Alexandre de La Patellière und Matthieu Delaporte

In dem Stück geht es um einen Vornamen. Bei einem geselligen Abend verkündet einer der Gäste, dass er das Kind, das seine Frau erwartet , Adolph nennen will – in Anlehnung an einen Romanhelden. Der Name Adolphe – zu deutsch Adolf – stößt in der Gruppe auf Ablehnung und es kommt zu einem heftigen Streit.

Das Remake des Films wurde im Jahr 2018 von Sönke Wortmann gedreht. Hier ein Szenefoto aus dem Remake. Quelle: Constantin Film

Bei dieser Auseinandersetzung kommen dann viele weitere Themen auf den Tisch, Homosexualität, Anderssein und vieles mehr. „Das sind Themen, die ganz Europa bewegen – es ist kein deutsches Thema“, sagt Felix Doepner.

Diesen Film bekommen die Besucher am kommenden Sonntag im Haveltorkino zu sehen. Felix Doepner und Mike Stampehl vom Projekt „Partnerschaft für Demokratie“ hoffen auf guten Zuspruch, nachdem dieser zuletzt noch nicht so groß war. „Sicherlich hat auch der Bundestagswahlkampf andere Themen gesetzt“, sagt Doepner. Europa habe leider dabei keine wesentliche Rolle gespielt.

Vorschläge sind willkommen

Welche Filme bei den kommenden Veranstaltungen gezeigt werden, vermag Doepner noch nicht zu sagen. Für Vorschläge ist die Gruppe stets offen. Gerne würde der Sprecher öfters auch die Macher – Drehbuchautoren oder Regisseure – im Gespräch präsentieren. An der Idee wird gearbeitet.

Ein wenig bedauerlich sei, so Doepner, dass die Dokumentation mit Ansichten von Europäern über Europa, die im Haveltorkino gezeigt wurde, nicht allzu viele Besucher hatte. „Was da gesagt wurde, war erhellend und außerdem interessant.“

Bei der Ausstrahlung der Dokumentation „Ansichten über Europa“ hätte sich Feix Doepner mehr Besucher gewünscht. Quelle: Joachim Wilisch

Es steht zudem ein Vortrag von Marianne Birthler aus, in dem sie sich mit dem Weg der osteuropäischen Länder in die EU befassen will. „Das konnte wegen Corona schon nicht mehr stattfinden – aber es wird nachgeholt, sobald ein Termin gefunden ist“, sagt Doepner.

In Rathenow wollen die Freunde für Europa zudem einen weiteren Versuch wagen, mit anderen Europäern, die hier leben, ins Gespräch zu kommen. Dazu wurde schon einmal eingeladen, nun erhofft man sich größeren Zuspruch. Mike Stampehl hat die Idee, dass jeder, der sich anmeldet, noch einen weiteren Interessenten mitbringen könnte. „Die persönliche Ansprache macht viel aus.“

Gespräch mit Verantwortlichen

Ein weiterer Ansatz ist, mit Europaverantwortlichen ins Gespräch zu kommen. Das können Vertreter aus der EU, aber auch Politiker sein. Felix Doepner wünscht sich einen größeren Diskurs. „Es sind ja nicht alle einer Meinung in Europa und die EU ist auch nicht im besten Zustand.“

Der Kontakt mit europäischen Partnern stand im Sommer auf dem Programm, als die Freunde für Europa die Musikschulpartnerschaften im Mittelpunkt einer Veranstaltung hatten. „Solche Partnerschaften gibt es auf vielen Ebenen“, sagt Doepner.

Die Musikschulpartnerschaften waren auch schon Thema bei den Freunden für Europa. Quelle: Joachim Wilisch

In dem Zusammenhang könne man auch den Auftritt eines Rathenow-Teams bei europäischen Jugendspielen im niederländischen Almere sehen. Im kommenden Jahr soll das Ereignis wieder stattfinden.

Corona und die Bestimmungen zu Abstand und Hygiene hatten 2020 auch die Aktivitäten der Freunde für Europa nahezu zum Erliegen gebracht. Viele Monate konnten die Europafreunde kein Angebot unterbreiten. Im Mai dieses Jahres gab es dann eine erste Freiluftveranstaltung auf dem Märkischen Platz.

Erinnerungen

Damals erinnerten die Europafreunde an das Kriegsende einerseits und an den Europatag andererseits. Europa, so Felix Doepner, stehe wie wenig andere Symbole dafür, dass sich ein Krieg, wie der 2. Weltkrieg, in Zukunft nie mehr wiederholen dürfe.

Nun aber steht am kommenden Sonntag zunächst der Film „Der Vorname“ auf dem Programm, von dem der Regisseur Sönke Wortmann im Jahr 2018 übrigens ein erfolgreiches Remake gedreht hat. Der Eintritt ist frei. Beginn im Haveltorkino ist am 10. Oktober um 10 Uhr. Die 3-G-Regeln sind zu beachten.

Von Joachim Wilisch