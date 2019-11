Friedlich und ohne Gewalt

Rathenow/Premnitz

Die Herbsttage 1989 werden denen, die sie in Rathenow miterlebt haben, im Gedächtnis bleiben. Die Nachrichten von den Großdemonstrationen in Berlin und Leipzig hatten die Runde gemacht. Der 5. November war ein Sonntag. Eigentlich sollte es ein normaler Herbstsonntag werden, doch in der Stadt brodelte es. Die Menschen waren hier ebenso unzufrieden, wie anderswo.

Spontan mit 3000 Menschen

Eben an diesem Novembersonntag gingen die Rathenower erstmals auf die Straße. Sie sammelten sich an der Lutherkirche und zogen zum Kreiskulturhaus auf dem Märkischen Platz. Es waren rund 3000 Menschen, die damals zu der Spontan-Kundgebung kamen.

Eine Überraschung

Das war nicht ungefährlich. Denn die Kundgebung war nicht angemeldet. In Rathenow hatten sich die Mitglieder des Neuen Forums daran gemacht, den Protest zu organisieren – zusammen mit der Kirchengemeinde. Natürlich waren die Protagonisten überrascht – 3000 Menschen. Wie würde das wohl werden, wenn man eine Demonstration ganz offiziell anmelden würde?

Das Kulturhaus war stets das Ziel der Demonstranten. Jetzt ist hier die Gedenkplatte verankert, die an die Kundgebungen erinnert. Quelle: Markus Kniebeler

Weil der Montag vor der Tür stand, wurde der Plan, eine offiziell angemeldete Kundgebung abzuhalten auf den Dienstag verlegt. Das war der 7. November. Der Antrag wurde handschriftlich ausgefüllt. Mit etwa 2000 Teilnehmern rechneten die Organisatoren. Denn auf dem Dokument stand hinter der Rubrik „Anzahl der Teilnehmer“ in krakeliger Schrift „2 T“.

Noch viel mehr

So viele waren es nicht – es wurden noch viel mehr. Eine detaillierte Schätzung gibt es nicht. Es sollen aber mindestens 10 000 gewesen sein, die sich am Dienstag, dem 7. November 1989 vor der Lutherkirche sammelten. In einigen Quellen ist von 15 000 Menschen die Rede. Einige Teilnehmer erinnern sich. So viele Menschen habe man bis dahin noch nie in Rathenow bei einer Kundgebung gesehen.

Viele hatten Kerzen

Die Kundgebung begann um 17 Uhr mit einer Fürbitte an der Lutherkirche. Offizielle Aufrufe hatte es nicht gegeben. Nur eine Meldung in der Märkischen Volksstimme. Dann setzte sich der Zug in Bewegung. Über die Feierabendallee, den Ebertring, und die Berliner Straße ging es zum Märkischen Platz. Viele Menschen trugen Kerzen.

Ohne Gewalt

Ganz wichtig für den Erfolg dieser ersten Dienstags-Demonstration war aber der Aufruf zur Gewaltlosigkeit und dass sich alle daran hielten. Es sei absolut friedlich zugegangen, so die Organisatoren des Neuen Forums. Die Kundgebungs-Ordner manifestierten diese Absicht auch auf Schärpen mit dem Aufdruck: „Neues Forum – ohne Gewalt“.

Nicht mal ein Jahr später, am 3. Oktober 1990 wurde in Rathenow das erste Einheitsfest gefeiert. Quelle: Archiv Kuberski

Mit dieser ersten Dienstags-Demonstration waren einige Namen eng verbunden: Jürgen Sebastian vom Neuen Forum, Rolf Schwieger, Amkelina und Joachim Kegel, Christine und Hans-Martin Ermisch und viele mehr. Einige erlebten alle sieben Kundgebungen mit – obwohl die Grenze am 9. November plötzlich sperrangelweit offen stand.

Hautnah dabei

In Premnitz trafen sich die Einwohner zu Protestveranstaltungen im Kulturhaus Liebigstraße. Regie führte Manfred Thomas, der später auch Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung in Premnitz war. Bernd Henniges, Hans-Joachim Maaß, Joachim Aurich und Wilhelm Schmidt erlebten die Zeit hautnah mit. Oder auch Jürgen Mai, damals noch sehr aktiv im Premnitzer Karneval. „Ich musste meine Büttenrede in weiten Teilen umschreiben“, erinnert er sich.

Jürgen Mai musste seine Büttenrede umschreiben. Quelle: Bernd Geske

In bester Erinnerung haben die Protagonisten der Rathenower Kundgebungen auch den Tag, als die Stasi- und Polizeidienststellen besetzt wurden. Das war am 4. Dezember 1989. Es war ein trüber Wintertag. Damals drangen Rathenower Bürger in das Zentrum der Macht vor. Vom „Sturm auf die Stasi-Zentrale“ konnte indes nicht die Rede sein. Die Rathenower gingen einfach in das Gebäude hinein.

Unterlagen sicherstellen

Ziel war, die Stasi-Unterlagen zu sichern. Man wollte verhindern, dass Aktenordner mit möglicherweise interessanten Informationen weggeschafft werden. Ab dem 4. Dezember kontrollierten Vertreter des Neuen Forums, der CDU und der LDPD das Gebäude. An diesem 4. Dezember wurden auch das Postgebäude und die Polizeistation gesichert. Widerstand von Seiten der Staatsmacht gab es nicht.

Zur Erinnerung

An diejenigen, die damals den Mut hatten, sich der Staatsgewalt entgegen zu stellen, erinnert nach wie vor eine Gehwegplatte auf dem Märkischen Platz. Viele gehen jeden Tag über sie hinweg und beachten sie nicht. Ein Jahr nach der ersten Dienstags-Kundgebung, am 7. November 1990, wurde sie gelegt. „Auf diesem Platz versammelten sich am 7. November 1989 erstmalig tausende Bürger des Kreises Rathenow, um sich von der SED-Diktatur zu befreien. Den Mut hierzu gab ihnen das Neue Forum.“

Von Joachim Wilisch