Hohennauen

In der Region kennt man Fischer Benno Schöpp sehr gut. Besonders Fischliebhaber kaufen bei dem Fischer aus Hohennauen gern ein. Mit seinem Verkaufswagen ist er vier Tage in der Region auf Märkten unterwegs. Seine frisch gefangenen und lecker zubereiteten Fische bekommt man in Rathenow, Premnitz, Tangermünde und direkt bei ihm in Hohennauen zu kaufen.

Wenn Benno Schöpp gerade nicht auf dem Marktplatz steht, ist er auf den Gewässern im Havelland unterwegs, um seine Reusen zu leeren. Seine Fanggebiete sind neben dem Hohennauener See auch der Witzker See, der Wolzensee in Rathenow und die Havel zwischen Rathenow Mühlendamm und Premnitz.

„In Hohennauen habe ich nur noch ein bis zwei Reusen. Meistens fische ich in Witzke, am Wolzensee oder auf der Havel. Im Moment ist es aber einfach noch zu kalt. Im letzten Jahr haben wir im März schon recht gut gefangen. In diesem Jahr sieht es mau aus. Es wird Zeit, dass es wärmer wird“, erzählt Fischer Benno Schöpp.

Der März ist in diesem Jahr leider noch zu kalt. Die Netze sind recht dürftig gefüllt. Quelle: Jürgen Ohlwein

Benno Schöpp stammt nicht wie viele seiner Kollegen aus einer Fischerfamilie. Nach der Schule lernte er das Handwerk des Binnenfischers in Potsdam. „Damals war der Beruf gefragt. Man brauchte gute Schulnoten, um einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Da hieß es in der Schule richtig ranklotzen. Heute will kaum noch jemand Fischer werden. Viele der alten Fischer in der Region haben auch keine Nachfolger mehr aus den eigenen Familien“, so Benno Schöpp.

Dabei ist der Beruf des Fischers doch sehr interessant und vielseitig. Benno Schöpp übt seinen Beruf mit Leidenschaft aus.

Er ist ein Ein-Mann-Betrieb. Auch wenn Benno Schöpp schon sehr früh morgens in seine Wathose und die Gummistiefel schlüpfen muss, kann er seinem Beruf viel Schönes abgewinnen.

„Einen anderen Beruf möchte ich gar nicht machen. Auch wenn es manchmal schwer ist und man jedem Wetter ausgesetzt ist. Aber es gibt auch viele schöne Momente. Besonders im Sommer, wenn morgens die Sonne über dem Wasser aufgeht und der Fischadler und andere Wasservögel mein Boot begleiten, das ist einfach herrlich. Und wenn dann noch die Netze richtig voll sind – umso besser“, erzählt der 55-jährige Havelfischer.

Einen Anblick den Fischer Benno Schöpp morgens bei Sonnenaufgang auf dem Wasser erlebt. Quelle: Jürgen Ohlwein

Aber was fängt denn ein havelländischer Fischer so? „Am meisten fange ich Weißfisch. Der lässt sich aber nicht so gut verkaufen. Anders sieht es bei Forelle, Hecht, Zander oder Aal aus. Aal geräuchert mögen die Leute ganz besonders. Die Fische räuchere ich selbst. Aber auch Wels geht sehr gut. Ein schönes Stück Welsfilet in der Pfanne gebraten, esse ich auch persönlich sehr gern“, erzählt Benno Schöpp.

„Ein Wels ist schon ein ganz schönes Kaliber. So ein Wels bringt dann schon mal 40 bis 60 Kilo auf die Waage. Das rappelt dann ganz schön, wenn so ein stattlicher Fisch ins Netz geht. Da hat man dann als Fischer ganz ordentlich zu tun. Meist holt man sich dann noch einen zweiten Mann dazu“, erzählt Benno Schöpp

Neben den selbst gefangenen Fischen bietet Benno Schöpp in seinem Verkaufswagen auch Karpfen und Lachs an. „Diese Fische kaufe ich allerdings dazu. Die Karpfen, die ich in der Havel fange, sind meistens zwischen acht und 15 Kilo schwer. So alte Karpfen lassen sich nicht mehr verkaufen. Die bekommen dann Freunde und Bekannte von mir.“

Das Netz einholen ist für Benno Schöpp reine Routine. Quelle: Jürgen Ohlwein

Neben den vielen tierischen Bekanntschaften auf dem Wasser hat Fischer Benno Schöpp auch tierische Gäste auf dem Grundstück seines Betriebsgeländes in Hohennauen. „Bei mir hat sich eine Nutriafamilie eingenistet. Vier junge Nutrias kommen jeden Mittag bei mir etwas naschen. Das Muttertier ist verschwunden. Bei mir bekommen die jungen Nutrias etwas Gemüse und Obst“, so Benno Schöpp.

Auch ein Biber hat sich dort in der Nähe angesiedelt. Er ist allerdings eher ein Ärgernis. „Der Biber hat sich einige junge Obstbäume aus den angrenzenden Gärten geholt. Darüber ist niemand so richtig glücklich“, so Benno Schöpp.

Die Corona-Pandemie hat Fischer Benno Schöpp kaum beeinflusst. „Wir konnten ja unsere Produkte auf den Wochenmärkten weiterhin verkaufen. Eher ist die Kauflust der Leute in dieser Zeit auf dem Markt mehr geworden. Das liegt vielleicht auch daran, dass viele Geschäfte geschlossen waren und die Menschen ihr Geld woanders nicht ausgeben konnten“, erklärt Benno Schöpp.

Trotzdem hofft natürlich auch Benno Schöpp, dass die Corona-Pandemie bald vorbei ist. Dann kann er auch wieder bei Veranstaltungen wie im Optikpark oder beim Drei-Seen-Lauf und Sommerfest in Semlin seine leckeren Fischbrötchen verkaufen. „Denn Fisch ist nicht nur lecker, sondern auch gesund. Ich hoffe, dass ich meinen Kunden an den Markttagen mit meinen frischen Fischangeboten etwas Gutes tun kann“, meint der Fischer Benno Schöpp.

Von Jürgen Ohlwein