Rathenow

Eigentlich wollte die gebürtige Rathenowerin Karna Bree Lehrerin werden. „Als Kind war ich in den Ferien oft bei meiner Tante. Sie war Lehrerin. Das wollte ich damals unbedingt werden.

Als ich dann ins Jugendalter kam und mich anfing für Mode, Schminken und Frisuren zu interessieren, änderte sich das schlagartig. Nun wollte ich Friseurin werden“, erzählt Karna Bree.

Eine große Hilfe bei ihrem Berufswunsch hatte Karna Bree von ihrer Mutter Ingrid, die schon seit 1978 Friseurmeisterin ist. Die heute 69-jährige Ruheständlerin arbeitete als Friseurmeisterin in der Friseur und Kosmetik GmbH.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dort begann Karna Bree auch 1990 ihre Lehre und arbeitet einige Jahre mit ihrer Mutter zusammen in der GmbH. Am 1. Juli 1996 machte sich Mutter Ingrid Bree dann selbstständig und gründete das Haarstudio 2000.

Zwei langjährige Friseurmeisterinnen Karna Bree mit Mutter Ingrid. Quelle: Jürgen Ohlwein

„Ich hatte damals fünf Friseursalons in Rathenow und Umgebung. Heute genieße ich den Ruhestand. Es hat sich auch viel verändert im Friseurhandwerk. Früher hatte man gar nicht so eine Auswahl an Frisuren. Auch die ganzen Arbeitsgeräte und -materialien sind heute anders als damals. Nur der Kontakt zu den Kunden war und wird immer etwas Besonderes sein“, erzählt Ingrid Bree.

An eine Geschichte erinnert sich Ingrid Bree immer wieder gern. „Zu DDR-Zeiten habe ich einen Wettbewerb der Kinder- und Jugendzeitschrift Frösi für die beste Jugendfrisur gewonnen. Das war damals für eine Vokuhila-Frisur. Vokuhila bedeutet nichts weiter als vorne kurz und hinten lang“, erzählt Ingrid Bree.

2014 übernahm Karna Bree das Geschäft von ihrer Mutter. Allerdings wurde aus den fünf Geschäften nur noch ein Friseurstudio. „Ich wollte neben den Beruf auch etwas Zeit für meine Familie haben. Das war mir sehr wichtig. Großen Dank möchte ich da auch an meine Mitarbeiterinnen richten. Ich habe ein tolles Team. Die meisten sind schon über 15 Jahre dabei“, erklärt Karna Bree.

Für eine Mitarbeiterin hatte Karna Bree dann aber noch ein Geschenk vorbereitet. „Birgit Knoblauch feiert mit uns Firmenjubiläum. Sie ist schon seit 25 Jahren bei mir tätig und eine tolle und sehr zuverlässige Mitarbeiterin. Dafür möchte ich noch einmal ganz besonders Danke sagen. Sie hat mich die ganzen Jahre begleitet“, erzählt Karna Bree.

Friseurmeisterin Karna Bree gemeinsam mit iherer Mitarbeiterin Birgit Knoblauch 25 -jähriges Jubiläum. Quelle: Jürgen Ohlwein

In ihren 30 Berufsjahren hat Karna Bree schon vieles erlebt. „Eine Frisur hat sich über alle Jahre gehalten. Der Bob in all seinen Varianten ist immer präsent gewesen. Ansonsten wiederholen sich Teile von Trends alle zehn Jahre. Schwierig wird es, wenn zum Beispiel eine Kundin, die sich vor zwei Wochen die Haare hat schwarz färben lassen, plötzlich auf Aschblond umsteigen möchte. Dann haben wir da mal gut und gern 14 Stunden zu tun“ erzählt Karna Bree.

Haarstudio 2000 Rathenow Quelle: Jürgen Ohlwein

Eigentlich hat sich die Friseurmeisterin Karna Bree von ihrem früheren Berufswunsch gar nicht so weit entfernt. Sie saß 20 Jahre lang in der Prüfungskommission der Innung des Landes Brandenburg. Außerdem bildet sie in ihrem Haarstudio auch Lehrlinge aus. Eine von ihnen ist Lucy.

„Sie hat ihre Prüfungen bestanden und erhält jetzt den Gesellenbrief. Wieder ein Supertalent, das wir in die Welt hinaus schicken. Heute ist es allerdings gar nicht mehr so einfach, Lehrlinge zu bekommen. Vor Jahren hatten wir noch fünf Azubis. Heute sind wir zufrieden, wenn wir einen bekommen“, so Karna Bree.

Karna Bree und Mutter Ingrid mit ihrer langjährigen Mitarbeiterin Birgit Knoblauch. Quelle: Jürgen Ohlwein

Neben der Arbeit im Friseursalon hat Karna Bree noch ein kleines Steckenpferd. Sie schminkt und frisiert Musical-Darsteller. „Ich arbeite ehrenamtlich bei den Musicalaufführungen der Musik- und Kunstschule Havelland in der Maske. Das macht mir sehr viel Spaß und ist eine Abwechslung zum Arbeitsalltag“, erzählt Karna Bree.

Insgesamt hat Karna Bree fünf Angestellte. „Wir sind ein tolles Team. Ich liebe meine Mitarbeiterinnen über alles. Aber auch den Familien der Mitarbeiter möchte ich danken. Sie sind es, die meinen Mitarbeiterinnen zu Hause den Rücken freihalten. Und natürlich vor allem danke ich meinen Kunden, Freunden und Geschäftspartnern für Treue und Dankbarkeit“, sagt Karna Bree und lächelt.

Von Jürgen Ohlwein