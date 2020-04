Friseurmeisterin Tamschik ist froh, endlich wieder arbeiten zu dürfen

Rathenow

Die Haare wachsen auch weiter in der Krise. Überall ist in dieser vom Corona-Virus geprägten Zeit zu hören, dass eine Branche ganz besonders vermisst wird: die Friseure. Viele Laien üben sich mittlerweile unfreiwillig darin, selbst Haare zu schneiden. Ihre Ergebnisse sind oft bescheiden...

Große Freude herrscht deshalb nun, weil Friseure ab 4. Mai wieder aufmachen dürfen. „Wir befinden uns in einer schwierigen Situation“, sagt Jacqueline Tamschik, Inhaberin des Salons Tamschik-Die Friseure in der Brandenburger Straße 13 von Rathenow. Zeitweise sei die Lage für sie extrem bedrückend gewesen. Schließlich habe sie auch Verantwortung für ihre sechs Angestellten. Darum sei jetzt absolut froh, dass sie ihr Geschäft bald wieder öffnen darf.

Anzeige

Geschlossen seit 23. März

Seit 23. März ist der Salon auf behördliche Anweisung geschlossen. Jacqueline Tamschik spricht von „riesengroßen finanziellen Verlusten“, die für sie mittlerweile aufgelaufen sind. Am 25. März habe sie bei der ILB einen Antrag auf Soforthilfe gestellt. Bis zu 15.000 Euro seien möglich. Eine Eingangsbestätigung habe sie für ihren Antrag erhalten, aber das ersehnte Geld sei noch nicht eingegangen.

Weitere MAZ+ Artikel

Bislang habe sie noch alle Rechnungen bezahlen können, teilt Jacqueline Tamschik mit. Ihre sechs Angestellten seien ab 23. März auf Kurzarbeit null gesetzt. Der Vermieter habe angeboten, ihr die Mietzahlungen für April und Mai zu stunden. Das brauchte sie nicht in Anspruch zu nehmen, sagt die Chefin, aber viel länger als bis zum 4. Mai hätte sie nicht mehr durchhalten können. Ihre Rücklagen seien aufgebraucht.

Der Salon ist so groß, dass alle Abstände eingehalten werden können. Quelle: Bernd Geske

„Wir sind ein gesundes Unternehmen und hatten die Bücher voll“, sagt Jacqueline Tamschik. Am 30. April hätte sie gern ein bisschen größer das zehnjährige Bestehen ihrer Firma gefeiert. Wegen der Kontaktsperre fällt das natürlich aus. Wichtig zu wissen sei aber jetzt für sie und alle Beteiligten, dass es weiter geht.

Die finanziellen Ausfälle seit Beginn der Schließung seien aber nicht mehr hereinzuholen, stellt sie fest. Einige Kunden hätten angefragt, ob Hausbesuche möglich sind. Das habe sie wegen der eindeutigen Kontaktsperre aber abgelehnt.

Immer gut zu tun

„Wir hatten immer gut zu tun“, blickt Jacqueline Tamschik zurück. Sie hätte doch nie damit gerechnet, dass es geschäftlich einmal so schwierig werden könnte. Gerade in den ersten Tagen der Schließung habe ihr das viele Sorgen bereitet. Immer wieder habe sie darüber nachgegrübelt, wie lange sie die erzwungene Untätigkeit durchhalten und ihre Angestellten behalten kann.

In diesen schweren Tagen habe es deshalb besonders gut getan, wie viel Zuspruch und Unterstützung ihr zuteil geworden sei. Viele Kunden hätten bei ihr Gutscheine für spätere Zeiten gekauft oder auch die von ihr angebotenen Pflegemittel erworben. Das seien für sie wichtige Einnahmen gewesen. Von der KK 3000-Spendenaktion seien mehrere Gutscheine bei ihr gekauft worden, um sie an Familien mit krebskranken Kindern zu vergeben.

Den Rücken gestärkt

Niemals vergessen werde sie die vielen aufmunternden Botschaften per Telefon, auf dem Anrufbeantworter, per E-Mail, über WhatsApp oder andere Kanäle, teilt Jacqueline Tamschik mit. Der persönliche Zuspruch habe ihr sehr den Rücken gestärkt. Sie sei geraume Zeit sprachlos gewesen, als ein Ehepaar ihr einfach so einen Geldbetrag spendete.

Im April hätte für den Salon wieder die Hauptsaison begonnen. Unter anderem sind jetzt aber alle Frisuren für die Jugendfeiern ausgefallen. Bald aber wird es dafür so viel zu tun geben wie niemals zuvor.

Telefon klingelt heißt

Die Bücher ab Anfang Mai seien schon voll, stellt die Chefin fest. Doch habe sich an den letzten Tagen das Telefon heiß geklingelt mit Kunden, die ab 4. Mai unbedingt schnell mal einen Haarschnitt brauchen. „Ich bitte um Verständnis dafür, dass wir nicht alle sofort bedienen können“, sagt Jacqueline Tamschik, „wir werden versuchen, so schnell wie möglich so viel wie möglich zu schaffen.“

Die ganze Belegschaft werde eben länger arbeiten. Man sei in diesen Tagen als Team sowieso sehr eng zusammengewachsen.

Alle Auflagen erfüllt

Die Auflagen, die ab 4. Mai zu erfüllen sind, sollten im Geschäft gut einzuhalten sein. Der Salon sei groß genug, um alle geforderten Abstände einzuhalten. Das Desinfizieren der Hände und Arbeitsgeräte sei für Friseure auch nichts Neues. Und weil das Tragen von Schutzmasken vorgeschrieben sei für Kunden und Personal, werde man auch diese Forderung erfüllen, teilt Jacqueline Tamschik mit. Sie verrät: „Wir sind so froh, dass wir endlich wieder arbeiten dürfen.“

Von Bernd Geske