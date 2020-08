Rathenow

Einkaufen wie zu Omas Zeiten in einem kleinen Geschäft, in dem man sich kennt – Tante-Emma-Laden-Feeling statt anonymer Supermarkt-Atmosphäre. Dieses fast ausgestorbene Konzept setzen Evelyne Krause-Schulze und ihr Mann Hans-Dieter Schulze seit mittlerweile 25 Jahren erfolgreich in ihrer „Bio Insel“ um.

Am 8. August 1995 starteten sie mit einem Kühlschrank und einem winzigen Regal, in dem Fruchtschnitten und Cerealien lagen. Heute umfasst das Sortiment allein 200 Teesorten.

„Anfangs habe ich eine Kiste Bananen in drei Wochen verkauft, heute sind es drei oder vier Kisten pro Woche. Die Nachfrage stieg enorm, genau wie die Ansprüche der Kundschaft“, sagt Evelyne Krause-Schulze, die viele Kunden einfach nur Evi nennen.

Der erste Bio-Laden in Rathenow

Auf die Idee, einen Bio-Laden in Rathenow zu eröffnen, hatte ihre Schwester sie gebracht. Die ernährte sich schon damals krankheitsbedingt vegetarisch und kannte sich mit Lebensmitteln in Bio-Qualität aus.

Als Evelyne Krause-Schulze nach einer geeigneten Geschäftsidee suchte, schlug ihre Schwester vor, einen Bio-Laden zu eröffnen, denn einen solchen gab es bis dato in Rathenow noch nicht.

Die entsprechenden Räumlichkeiten stellte Krause-Schulzes ehemaliger Arbeitgeber, der frühere Brennstoffhandel in der Curlandstraße, kostenlos zur Verfügung. Allerdings unter der Bedingung, dass auch Brennstoffe verkauft werden. Genau das half der Bio Insel, denn im folgenden Winter brummte das Geschäft mit den Brennstoffen und die Einnahmen flossen in die Bio Insel.

Stephan Krause mit Evelyne Krause-Schulze und Hans-Dieter Schulze (v.l.) in der Bio Insel. Am 8. August 1995 eröffnete das Paar das erste und einzige Bio-Geschäft in Rathenow. Quelle: Christin Schmidt

Ganz zur Freude der Stammkunden, die es von der ersten Stunde an gab. „Einige hatten geradezu auf ein solches Geschäft gewartet“, erinnert sich die Bio-Händlerin.

Es waren vor allem ältere Menschen, darunter einige aus den alten Bundesländern, die mit Bio-Läden bereits vertraut waren. Aber auch Menschen, die sich bereits mit dem Thema befasst hatten, oft aus gesundheitlichen Gründen.

Einige dieser Kunden kommen noch heute. Zudem sind viele neue im Laufe der Jahre dazu gekommen. Der Handel mit Bio-Lebensmitteln ist längst kein Nischenmarkt mehr und diejenigen, die Evelyne Krause-Schulze früher belächelten, dürften heute staunen. Denn mit dem Umsatz der Branche ist auch die Kundschaft und das Sortiment der Bio Insel enorm gewachsen.

Immer wieder neue Trends auch in der Bio-Branche

„Früher hatten wir eine Sorte Ketchup, heute sind es zehn“, so Krause-Schulze. Dabei versuche sie durchaus das Ganze einzugrenzen. „Denn wer ökologisch denkt und lebt, dem reichen zwei Sorten“, ist sich die 62-Jährige sicher.

Als absolute Laiin auf dem Gebiet fing sie 1995 an. Heute ist Evelyne Krause Dank zahlreicher Bücher und Artikel über gesunde Ernährung, ökologische Landwirtschaft und Nachhaltigkeit eine Expertin in Sachen Bio. Sogar einen Naturkostlehrgang hat sie belegt.

„Alles weiß ich natürlich nicht, aber ich lerne Dank meiner Kunden ständig dazu,“ so Krause-Schulze. Selbst die sich ständig ändernden Trends – vegetarisch, vegan, Rohkost, Paleo – empfindet sie als willkommene Herausforderung.

Am 1. August 1995 wurde die Bio Insel eröffnet. Seit 2002 befindet sich das Geschäft in der Rhinower Straße. Quelle: Bio Insel

Seit 2002 ist die Bio Insel in der Rhinower Straße zu Hause. Vor allem freitags herrscht hier Trubel. Immer mehr Menschen achten beim Wocheneinkauf auf die Qualität der Lebensmittel und versorgen sich mit Bio-Produkten. Um möglichst viel anbieten zu können und so wenig wie möglich wegschmeißen zu müssen, hat Evelyne Krause-Schulze ein Bestellsystem für Milch und Brot entwickelt.

Die Kunden können zwischen vier Bio-Bäckern auswählen. Viele Molkereiprodukte kommen direkt aus Gardelegen, von der Bauer Freigeist GmbH. Die befüllt regelmäßig die Milchtankstelle in der Bio Insel. Auch Obst und Gemüse kommt so weit möglich aus der Region.

Am 1. August 1995 wurde die Bio Insel eröffnet. Hier gibt es Obst und Gemüse in Bio-Qualität. Quelle: Bio Insel

Aber nicht nur Lebensmittel, auch Kosmetik, Babyartikel, Drogeriewaren und Weine gehören zum Sortiment. Von etwa 45 Zulieferern bezieht die Bio Insel Waren, darunter sogar Antipasti aus Italien.

Zweite Bio Insel in Brandenburg an der Havel

Mit ihrer Leidenschaft hat die Bio-Händlerin auch ihren Sohn Stephan Krause angesteckt. Der eröffnete vor zehn Jahren eine zweite Bio Insel in Brandenburg an der Havel. Das Geschäft lief so gut, dass es nach nur einem Jahr vergrößert werden musste.

Ans Aufhören möchte Evelyne Krause-Schulze auch mit 62 Jahren noch nicht denken. Ihr Herz hängt an dem kleinen Laden in der Rhinower Straße, in dem Menschen aller Generationen und Schichten einkaufen.

Ob gestandene Geschäftsführer, Studenten, Senioren oder junge Familien – für sie ist der Laden im anonymen Supermarkt-Dschungel eine Insel, die den Wunsch nach nachhaltiger und gesunder Lebensweise erfüllt.

Von Christin Schmidt