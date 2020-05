Schwimmen mit Sicherheitsabstand

Rathenow

Als am Montag um kurz nach 9 Uhr in der Rathenower Schwimmhalle das Geräusch eintauchender Körper zu hören war, da klang das in Andreas Leperts Ohren wie Musik. „Endlich!“ Im Stoßseufzer des Hallenleiters schwingt die Erleichterung eines Mannes mit, der sich nach wochenlanger Zwangspause wieder seinem Beruf widmen darf.

Halle seit dem 18. März geschlossen

Seit dem 18. März war die Schwimmhalle wegen der Corona-Krise geschlossen. Und sie wäre es noch, wenn Günter Rall, der Geschäftsführer der Rathenower Wärmeversorgung, von der die Schwimmhalle betrieben wird, nicht aktiv geworden wäre. Beim Kreis beantragte er eine Ausnahmegenehmigung. Und war erfolgreich. Dank dieser Genehmigung dürfen fünf Schüler der Bürgelschule sich nun im großen Becken auf die Abiturprüfung am kommenden Montag vorbereiten.

Vorbereitung auf die Prüfung

Außer diesem Quintett darf vorerst niemand anderes ins Becken. Aber immerhin. „Die Schüler können ihr Abitur nun wie geplant absolvieren“, sagt Ingo Drawert, Fachbereichsleiter Sport an der Bürgelschule. „Dafür sind wir Herrn Rall sehr dankbar.“

Beim Training am Montag wurde rangeklotzt. Quelle: Markus Kniebeler

In der Bürgelschule spielt Sport eine große Rolle. Seit 1999 wurde das Angebot in der sportprofilierten Ganztagsschule beständig erweitert. Neben den traditionellen Sportangeboten finden zahlreiche Bewegungstrends im Schulsportunterricht und im allgemeinem Schulleben Berücksichtigung. Und es besteht die Möglichkeit, Sport als Abiturfach zu wählen. Zur Prüfung gehören neben einer Klausur Prüfungen in mehreren Sportarten.

Erleichterung bei den Schülern

Jeffrey Hagin ist einer der fünf Schüler, die sich am Montag im großen Becken auf die Prüfung in der kommenden Woche vorbereitet hat. Auch am Dienstag und Mittwoch wird er mit seinen Mitschülern versuchen, an der Technik zu feilen und das Wassergefühl wieder zu finden. Zwei Mal ist er, weil alle Bäder weit und breit geschlossen waren, in den Premnitzer See gestiegen. „Aber das war schon arg kalt.“

Natürlich hätten die Sportschüler mehr als drei Trainingstage gebraucht, um sich perfekt auf die Prüfung vorzubereiten. Dennoch sind sie erleichtert, dass sie überhaupt schwimmen dürfen. „Wenn die Halle nicht geöffnet worden wäre, hätten die Schüler sich eine andere Sportart aussuchen müssen“, sagt Drawert. „Das wäre in der Kürze der Zeit sehr schwierig geworden.“

Sportlehrer Ingo Drawert ist dem Chef der Wärmeversorgung dankbar, dass der sich für die Öffnung der Halle eingesetzt hat. Quelle: Markus Kniebeler

Aber so weit ist es dank der Initiative Günter Ralls nicht gekommen. Am Montag absolvierten die Prüflinge ein strammes Programm. 1500 Meter hatten sie am Ende des Vormittags hinter sich gebracht. Ähnliche Umfänge sind für Dienstag und Mittwoch geplant. „Das sind drei ausgesprochen intensive Trainingstage“, sagt Sportlehrerin Katrin Engbers. Aber es bleibe ja auch nicht mehr viel Zeit.

Sicherheitsabstand im Wasser und in der Halle

Dass die coronabedingten Sicherheitsmaßnahmen eingehalten wurden, versteht sich von selbst. Der Abstand zwischen den Schwimmern im Becken war ausreichend groß. Und auch bei den Besprechungen mit den Lehrern wurde Distanz gehalten. Die Duschen schließlich durften nur von zwei Personen gleichzeitig, unter Einhaltung der Abstandsregeln, genutzt werden.

Günter Rall hofft, dass sich in den kommenden Wochen die Situation in der Halle verbessern wird. Mit einem weiteren Ausnahmeantrag will er erreichen, dass ambitionierte Freizeitsportler das Becken wieder nutzen dürfen. „Wann alle Beschränkungen fallen, wissen wir allerdings nicht“, sagt Rall.

Sommerschließzeit entfällt

So werden auch die kleineren Becken und der Saunabereich vorerst geschlossen bleiben. Sollte es mit der Rückkehr in den Normalbetrieb vor den großen Ferien klappen, dann wird die Halle übrigens auch im Sommer durchgehend genutzt werden können. Die mehrwöchige Schließzeit, in der die Anlagen einer Grundreinigung unterzogen werden, entfällt in diesem Jahr. Denn die Reinigung wurde in der Zwangspause längst erledigt.

