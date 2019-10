Für eine bessere Welt: Klima-Aktivistin läuft von Bremen nach Berlin

Rathenow

Ottersberg ist ein Dorf in der Nähe von Bremen. Der eine oder andere Ottersberger wird sicher schon mal in Berlin gewesen sein. Mit dem Zug braucht man von Bremen gut drei Stunden, mit dem Auto dauert es vielleicht eine halbe Stunde länger. Anja Büssenschütt ist seit über drei Wochen unterwegs. Zu Fuß!

Zwischenstopp in Rathenow

Am Mittwoch hatte sie es bis Rathenow ( Havelland) geschafft. Mit ihrem Wanderwagen stand sie vor dem Hauptbahnhof. Und war guter Dinge. „Das Ziel ist in Reichweite“, sagte sie. Am Montag wolle, nein müsse sie, in Berlin sein.

Aber warum geht eine 52-jährige Frau, Mutter zweier Töchter, ganz alleine zu Fuß von Bremen nach Berlin? Muss wohl ihr Hobby sein.

Irrtum. „Das Wandern ist mit Sicherheit nicht meine Leidenschaft“, sagt die Frau, der man die Strapazen der zurückliegenden Wochen ansieht. Mit dem Rad sei sie gerne unterwegs. „Aber Wandern ist nicht mein Ding. Und das wird es auch nie werden. Das können Sie mir glauben.“

Aufstand gegen das Aussterben

Aber warum tut sie es dann? Ein Blick auf ihr T-Shirt nimmt die Antwort vorweg. „extinction rebellion“ steht dort, was so viel heißt wie „ Aufstand gegen das Aussterben“.

Das ist der Name einer weltweiten sozialen Bewegung, die nach eigenen Angaben „mit friedlichem Ungehorsam auf den drohenden Klimakollaps und das massive Artensterben aufmerksam macht“. So steht es auf der Webseite der 2018 in Großbritannien entstandenen Organisation.

Am Montag wollen die Öko-Aktivisten Berlin und andere Metropolen weltweit lahmlegen – unter anderem mit Straßenblockaden. Und da will Anja Büssenschütt, die in Bremen eine „Extinction“-Ortsgruppe mitgegründet hat, unbedingt dabei sein.

Raus aus der Komfortzone

Muss noch die Frage geklärt werden, warum sie nicht einfach mit dem Zug hinfährt, sondern die Strapazen eines wochenlangen Marsches auf sich nimmt? „Wenn wir etwas ändern wollen, dann müssen wir aus unserer Komfortzone herauskommen“, sagt die Büroangestellte. „Und zwar jeder einzelne von uns.“

Als ob es nicht genug der Selbstkasteiung wäre, mit Rucksack und Gepäckwägelchen 25 Kilometer am Tag zurückzulegen, übernachtet Büssenschütt auch noch im mitgeführten Mini-Zelt.

Allerdings hat sie auf ihrer Tour so viel Sympathie erfahren, dass sie das Zelt nur selten aufbauen musste. In der Altmark ließ sie ein Ehepaar im Gartenhaus schlafen. Im Wendland verbrachte sie mehrere Tage in einer WG.

Sympathie und Unverständnis

Dass sie aber auch verständnislose Blicke erntet oder dass – wie in Rathenow – Menschen sich über sie lustig machen, ficht sie nicht an. Während ihrer Tour hält sie Vorträge, um zu erklären, was sie tut und warum sie es macht.

„Ich möchte nicht, dass meine Töchter mich in zehn Jahren fragen, warum ich gegen die Klimakatastrophe nichts unternommen habe“, sagt Büssenschütt. Natürlich könne sie nicht wissen, ob ihr Einsatz etwas bewirke. „Aber wir sind es unseren Kindern schuldig, dass wir uns reinhängen und uns Mühe geben.“ Dieses Bemühen kann man der 52-Jährigen nicht absprechen. In Berlin wird sie sich am Montag mit Gleichgesinnten zusammentun. Dann wird aus dem individuellen Protest ein kollektiver.

Was geplant ist, weiß Anja Büssenschütt selber noch nicht. Nur so viel kann sie sagen: „Wir wollen niemandem weh tun.“ Der Name der Organisation möge martialisch klingen. Aber man wolle friedlich und gewaltfrei protestieren. Das habe sich die Bewegung auf die Fahnen geschrieben.

„Was wir machen, ist absolut familien- und schwangerenfreundlich“, sagt Büssenschütt zum Abschluss des spontanen Gesprächs mit dem MAZ-Reporter. Dann dreht sie sich um und läuft los. Schließlich will sie am Montag rechtzeitig in Berlin sein.

