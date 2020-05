Gab es das KZ-Außenlager in Rathenow schon viel früher?

Rathenow

Vor 75 Jahren wurde das KZ-Außenlager Rathenow, das zum Konzentrationslager Sachsenhausen gehörte, befreit. Offiziellen Dokumenten zufolge gab es dieses Lager seit Herbst 1941. Vor Jahren meldete sich eine Zeitzeugin bei der MAZ, die es anders in Erinnerung hat.

Immer nach Rathenow

Käthe Scharrieß war 1941 eine junge Frau und wohnte in Mögelin. Inzwischen ist sie verstorben. Nachdem wir vor einigen Tagen an die Befreiung des KZ-Außenlagers erinnert haben, meldete sich nun Reiner Werner und verwies auf das Interview, das damals mit Käthe Scharrieß zu dem Thema geführt wurde. Darin werde – so Werner – „glaubwürdig belegt“, dass das Lager bereits 1941 da war. In dem Interview hatte Käthe Scharrieß betont, die Daten, die offiziell verkündet werden stimmen nicht. Bereits seit Sommer 1941 habe sie Häftlinge und das Lager gesehen. Daran könne sie sich ganz genau erinnern. Denn seinerzeit habe sie in Mögelin gewohnt und in Rathenow gearbeitet. Scharrieß wörtlich in dem Interview: „Jeden Morgen, wenn ich um 5.30 Uhr zur Arbeit gefahren bin, sind mir die Häftlinge entgegen gekommen.“

Traurige Gestalten

Dies sei an jedem Morgen so gewesen. Sechs Tage in der Woche habe sie gearbeitet. Käthe Scharrieß erinnert sich, dass es etwa 30 Personen waren. In dem Interview spricht sie von „ganz traurigen Gestalten“. Sie trugen Häftlingskleidung und hatten einen Wagen dabei, auf den die Häftlinge für den Weg zurück gelegt wurden, weil sie zu schwach waren, um den Rückweg selbst zu bewältigen.

Gedenktafel für das KZ-Außenlager Rathenow im Gewerbegebiet Grünauer Fenn. Aufgestellt auf Initiative der PDS. Quelle: Bernd Geske

Käthe Scharrieß erinnert sich deswegen so gut, weil sie zu der Zeit schwanger war. Im Februar 1942 habe sie deswegen aufgehört zu arbeiten. Eine Verwechslung sei darum ausgeschlossen.

Mehr Brot eingepackt

In dem Interview berichtete Käthe Scharrieß, dass ihr Mann erzählt hatte, wie hart und unter welch unmenschlichen Bedingungen die Häftlinge in den Arado-Werken arbeiten mussten. Das Lager habe sich wischen dem Rathenower Knüppeldamm und der Bundesstraße befunden – da wo heute das Gewerbegebiet Grünauer Fenn ist. Bei den Insassen habe es sich eindeutig um Häftlinge gehandelt. Den Häftlingen habe man in den Werken immer mal etwas zu essen zugesteckt. Käthe Scharrieß betonte, sie habe ihrem Mann immer ein paar Brote mehr eingepackt – so wie andere Frauen von Arado-Arbeitern auch.

Sie verstehe nicht, weshalb das in Rathenow und Umgebung nicht bekannt sei, sagte Käthe Scharrieß in dem Interview.

Kein Widerspruch

Nach Erscheinen des Interviews im November 2001 hat jedenfalls niemand Widerspruch gegen die Erläuterungen von Käthe Scharrieß eingelegt.

Ihre Erinnerungen haben andererseits nie Eingang in offizielle Dokumente gefunden. Der einzige Belg für das, was sie behauptet, ist das Interview mit der MAZ, in dem sie, so der Eindruck der Redaktion, durchaus glaubwürdig war.

