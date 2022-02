Garlitz

Eigentlich kommen die Störche im Westhavelland, so etwa Mitte März bis Anfang April, aus ihren Überwinterungsgebieten zurück in ihre Nester.

Einer, der schon immer sehr früh an seinem Winterquartier zurückkehrt, ist der Storch in Garlitz. Er kam in diesem Jahr schon am Valentinstag an. Auch, wenn der Tag der Verliebten sein Ankunftsdatum war, muss er in Sachen Liebe noch etwas warten. Seine Storchendame kommt nämlich immer etwas später. Bis dahin hat er genug Zeit, das Liebesnest herzurichten.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Storchennest in Garlitz steht auf einen alten Strommast

Das Nest steht auf dem landwirtschaftlichen Betrieb von Peter Vollmann. Hier wurde das Nest 1996 auf einem alten Strommast errichtet. Zwei Jahre später wurde das Nest von einem Storchenpaar angenommen. Nach 50 Jahren gab es nun wieder Storchennachwuchs in Garlitz. Das ist auch so geblieben. Dafür, das dies weiterhin so bleibt, sorgt der Garlitzer Landwirt.

Der Garlitzer Storch kam am Valentinstag an. Jürgen Ohlwein

„Mehr als 60 Jungstörche sind über die Jahre hier flügge geworden. Auch im letzten Jahr hatten wir hier drei Jungstörche“, so Peter Vollmann.

Wenn die Störche im Herbst weg sind, kümmert sich der Landwirt um das Nest. Dann wird ein Steiger besorgt und das Nest für den Frühling vorbereitet. „Das Nest muss gereinigt werden. Darin befindet sich viel Müll. Aber auch die Größe muss passen. Es sollte nicht höher als 80 Zentimeter sein und das Gewicht von 50 Kilogramm nicht überschreiten. Sonst ist es zu anfällig bei Wind. Man muss wissen, dass Störche das Nest immer weiter übereinander bauen. Irgendwann ist es zu schwer und zu groß“, erzählt Peter Vollmann.

Garlitzer Storch ist immer einer der ersten die im Westhavelland klappern. Quelle: Jürgen Ohlwein

Das Garlitzer Storchennest ist mit einer Videokamera ausgestattet

Das ganze Jahr über beobachtet der Landwirt das Nest. Dazu hat er eine Videokamera am Nest installiert. Die Bilder der Kamera können Storchenfreunde auch im Internet sehen. „Mit den Störchen kann man viel erleben. So habe ich zum Beispiel gesehen, wie ein Jungvogel einen halben Tag mit einer Schlange zu tun hatte, bis er sie heruntergewürgt hat. Wenn es stürmisch wird, dann sucht der Storch Schutz zwischen unseren Landmaschinen. Wenn es sonnig ist, steht er sich auch schon mal zwischen den Hühnern“, so Peter Vollmann.

Peter Vollmanns Frau Christiane führt schon über Jahre Buch über die Ankunftszeit und die Anzahl der Jungstörche, die im Nest zur Welt kommen. Besucher können das dann an einer Infotafel vor dem Grundstück nachlesen.

So auch Detlef Kärgel. „Ich gehe hier jeden Tag mit meiner Frau spazieren. Wir beobachten das Geschehen täglich“, so Detlef Kärgel.

Detlef Kärgel informiert sich an der Storchentafel. Quelle: Jürgen Ohlwein

Garlitzer Kitakinder freuen sich auf den Storch

Ganz viele Beobachter hat der Storch gleich nebenan in der Kita „Zum Wiesenhaus“. Die Kinder bekommen es fast als erste mit, wenn der Storch da ist. Dann sind alle ganz aufgeregt. „Wir sind eine naturverbundene Kita. Mit unseren Kindern sind wir viel im Wald unterwegs. Wenn der Storch kommt, dann wird er natürlich auch beobachtet. Die Kinder haben ihn am Dienstag das erste Mal gesehen. Einmal war er ganz nah an unserem Spielplatz dran. Das ist ein tolles Erlebnis für die Kinder“, so Stephanie Fidomski Leiterin der Kita „Zum Wiesenhaus“.

Auch sonst ist der Storch Thema in der Kita. Es werden Bilder gemalt oder ein Storch gebastelt. Auch beim Yoga lernen die Kinder die Figur des Storches. „Wenn die Jungen da sind, wird erstmal gezählt. Auch, wenn der Landwirt das Nest sauber macht, schauen die Kinder gespannt zu. Dann wird geschätzt, wie hoch der Steiger fährt und überlegt, wie der Müll so in das Nest gelangt“, so Stephanie Fidomski.

Garlitzer Storch wartete jetzt auf seine Herzensdame. Quelle: Jürgen Ohlwein

Jetzt heißt es für die Kinder aber erst einmal zuschauen, wie der Storch das Nest für die Dame des Herzens schick macht. Und werden die Kinder natürlich beobachten und mitbekommen, wann die Storchendame eintrifft. Das könnte sich aber noch bis Mitte März hinziehen.

Von Jürgen Ohlwein