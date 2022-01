Garlitz

Es ist schon beachtlich, was Garlitz in seiner Geschichte so an großen Bränden erlebt hat. Besonders das Pfarrhaus und die Kirche kamen in ihrer Geschichte oft zu Schaden. Ganz besonders schlimm traf es die Kirche, aber auch das ganze Dorf am 17. August 1822. Diesem verheerenden Feuer fielen auch die Kirche und die Pfarrei zum Opfer. Das war vor 200 Jahren, daran wollen die Garlitzer in diesem Jahr erinnern.

Ursprüngliche Feldsteinkirche wohl aus dem 13. Jahrhundert

Die Garlitzer Kirche mutet heute klassizistisch an. Aber das Gebäude ist viel älter. Bei Sanierungsarbeiten wurden verschiedene mittelalterliche Bauphasen offengelegt. So ist die ursprüngliche Feldsteinkirche größtenteils noch in ihren Grundmauern vorhanden. Während der Feldbau schon mindestens aus dem 13. Jahrhundert stammen könnte, weist das Südportal eher auf das 14. bis 15. Jahrhundert hin.

Zwei, die sich mit der kirchlichen Geschichte und den Pfarrern der Zeit gut auskennen, sind Friedrich und Maria Eckle. Die beiden haben nicht nur viel Kirchengeschichte zusammengetragen, sondern auch vieles über die Geschichte des gesamten Dorfes recherchiert. So entstanden einige Bücher wie zum Beispiel eine Chronik mit Dokumenten des Dorfes von der Steinzeit bis 1945.

Friedrich und und Maria Eckle mit ihrer Chronik zu alten Garlitzer Dokumenten. Quelle: Jürgen Ohlwein

Die Kirche war nach dem verheerenden Brand von 1822 vollkommen zerstört. „Das Feuer ist beim Bauern Wilhelm Beermann in der Küche ausgebrochen. Das Grundstück befand sich in der Nähe der Kirche. Durch widrige Winde und die Trockenheit der Strohdächer war keine Rettung des Dorfes und der Kirche möglich“, so Friedrich Eckle.

Johannes Christianus Curtius wurde Pastor

Einer, der sich damals sehr für den Neuaufbau des Dorfes und der Kirche einsetzte, war Johannes Christianus Curtius. Zu der Zeit war er schon in Garlitz, aber noch nicht als Pastor eingesetzt. Erst im April 1826 wurde Curtius hier Pfarrer. Er hat aber trotzdem maßgeblichen Anteil an der neugestalteten Kirche und dem Neuaufbau des Dorfes.

Gedenkkreutz von Johannes Christianus Curtios Pfarren in Garlitz. Quelle: Jürgen Ohlwein

Nach vier Jahren war es damals geschafft. Die neuerbaute Kirche erstrahlte mit neuem Turm und neuer Orgel. „Der Maler Friedrich Klinsmann schenkte den Garlitzern ein Bild von der alten Kirche als Andenken. Das Gemälde hängt noch heute in der Garlitzer Kirche“, so Friedrich Eckle.

Blitzeinschlag im Jahr 1867

Aber Ruhe kehrte für die Kirche nicht ein. Bei einem Blitzeinschlag im Jahr 1867 wurde der Kirchturm in Brand gesetzt. Durch das Feuer und die Löscharbeiten wurden die Orgel und das Kirchendach beschädigt.

1922 wurde erneut an der Kirche Garlitz gebaut. Diesmal wurde der Turm der Kirche renoviert. „Ein ganz besonderer Gast besuchte am 10. August 1922 die Garlitzer Kirche. Generalfeldmarschall von Hindenburg kam in seiner Eigenschaft als Domdechant in die Kirche, um sich über die Instandsetzung zu informieren“, berichtet Friedrich Eckle. Im Sommer 1923 wurde die renovierte Kirche eingeweiht. 1926 fand in Garlitz eine Feier zu 100 Jahre Kirchweihe statt, in der des verheerenden Brandes in Garlitz von 1822 gedacht wurde.

Die Garlitzer Kirche vor dem Brand 1822 vom Maler Friedrich Klinsmann. Quelle: privat

Erneuter Blitzeinschlag in Garlitzer Kirche

Lange dauerte es aber nicht, bis die Garlitzer Kirche wieder von Naturgewalten heimgesucht wurde. Bereits am 12. August 1927 um vier Minuten vor sieben Uhr erschütterte ein fürchterlicher Schlag das Dorf. „Ein Blitzschlag traf die Kirche und beschädigte den Turm“, so Friedrich Eckle. Dabei wurden die obere Hälfte der Kirchturmkugel und die Wetterfahne heruntergeschleudert.

Im Inneren der Kugel fanden sich in einer kupfernen Büchse 16 Kupfer- und Silbermünzen. Diese Münzen, von 1 Pfennig bis zu 1 Taler aufwärts, stammen zum größten Teil aus der Regierungszeit von Friedrich Wilhelm III. und tragen die Jahreszahlen 1821 bis 1824, wieder andere sind aus der Zeit Friedrich des Großen.

Kirchenglocken beschlagnahmt

„Die beiden Kirchenglocken von 1826/27 wurden leider 1917 für die Kriegsproduktion beschlagnahmt“, gleichzeitig erfolgte die Abgabe der Prospektpfeifen der Orgel. Heute läuten zwei Stahlglocken, erzählt Friedrich Eckle.

In diesem Jahr am 17. August jährt sich der verheerende Brand von 1822 zum 200. Mal. Zu diesem Anlass lassen sich die Garlitzer etwas Besonderes einfallen. „Wir werden auf unserer Dorfbühne ein kleines Bühnenstück zu dem Brand von 1822 aufführen. Auch die Kinder des Kindergartens werden mitmachen“, so Friedrich Eckle.

Von Jürgen Ohlwein