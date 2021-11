Gedenken zum Volkstrauertag am Soldatenfriedhof auf dem Rathenower Weinberg

Rathenow

Am Sonntagvormittag gedachten der stellvertretende Bürgermeister von Rathenow, Jörg Zietemann, und Vertreter der Stadtfraktionen zum Volkstrauertag der Opfer beider Weltkriege, der in Kriegsgefangenschaft Verstorbenen, Opfern von Gewaltherrschaft und Vertriebenen – auch in heutiger Zeit.

Vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge vorgeschlagen

Dieser 1919 erstmals vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge vorgeschlagene Gedenktag wird seit 1926 regelmäßig deutschlandweit begangen. Das Gedenken fand coronabedingt in kleinem Rahmen, ohne Musik und Gedenkrede eines Pfarrers statt.

„’Den Toten zum Gedenken, den Lebenden zur Mahnung’, so die Inschrift einer der Tafeln dieser Kriegsgräberstätte. Es ist eine Mahnung zur Versöhnung, zur Verständigung und zum Frieden. Der Volkstrauertag ruft sie uns alljährlich ins Gewissen und uns ins Bewusstsein, dass Krieg und Gewalt an vielen Orten der Erde noch immer zahlreiche Opfer fordern“, verwies der Stadtverordnetenvorsitzende Corrado Gursch in seiner Rede auch auf den aktuellen Konflikt an der Grenze zwischen Weißrussland und Polen, in dem die mehreren hundert Flüchtlinge politisch instrumentalisiert werden – nur 900 Kilometer von uns entfernt.

Mit den menschlichen Schicksalen beschäftigen

„Greifbar wird das durch Kriege verursachte Leid für uns, wenn wir uns mit den menschlichen Schicksalen beschäftigen. Auch von den Hunderten Namen auf den Tafeln um uns steht jeder einzelne für ein Menschenleben und das sinnlose Sterben im Krieg. Menschlichkeit und Toleranz sollten unser politisches, aber auch unser ganz persönliches Handeln lenken, um Hass und Gewalt keine Chance zu geben.“

Zwei Gedenksteine für die Opfer des Ersten und Zweiten Weltkriegs am Großen Kreuz auf dem Weinberg-Friedhof mahnen die Lebenden. 153 im Ersten Weltkrieg gefallene Soldaten wurden hier bestattet. Auf acht Tafeln sind die Namen von 223 Soldaten genannt, die in den letzten Kriegstagen Ende April 1945 bei den Kämpfen in der Stadt starben. Auch auf dem Weinberg wurde gekämpft, wie Einschusslöcher im Mauerwerk der Auferstehungskirche sowie auf Grabsteinen immer noch zeigen.

Von Uwe Hoffmann